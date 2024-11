ROZHOVOR | Říká se, že když Amerika kýchne, svět se nachladí. Teď to vypadá na pořádnou chřipku, říká expertka pro EZ

Často je slyšet, že Trump přinese nejistotu do transatlantických vztahů. USA a Velká Británie jsou ale jedněmi z nejbližších spojenců, bude se to tedy týkat i vzájemných vztahů Washingtonu a Londýna?

Ano, určitě lze očekávat, že Trumpův návrat do Bílého domu přinese do vztahů mezi USA a Spojeným královstvím velkou dávku nevyzpytatelnosti, a to i přesto, že obě země dlouhodobě pojí tzv. zvláštní vztah.

Trumpovy dřívější kroky, jako například kritický postoj k NATO, způsobovaly na britské politické scéně vlny znepokojení, místy až zděšení. A ačkoli se labouristická vláda Keira Starmera, která má úzké vazby na americké demokraty, samozřejmě dopředu připravovala na obě varianty výsledku amerických voleb, zvláštní vztah – a nejen ten – nyní čeká turbulentní, nepředvídatelné a nestabilní období. Říká se, že „když Amerika kýchne, svět se nachladí“. A nyní to bohužel vypadá na pořádnou chřipku.

Máte nějaké povědomí o tom, jak Britové vnímají zvolení Trumpa prezidentem USA?

Vnímání Donalda Trumpa ve Spojeném království je nepřekvapivě polarizované. Je to vysoce konfliktní postava. Podle průzkumu agentury YouGov většina Britů jednoznačně preferovala vítězství Kamaly Harrisové. Podporu u Britů ztrácel Trump svými kontroverzními výroky a postoji během svého prvního období v úřadu, což např. vyústilo v protesty během jeho návštěvy Londýna, včetně onoho ikonického balónu s jeho karikaturou coby rozzuřeného dítěte v plenkách.

Současný britský ministr zahraničí David Lammy v minulosti neváhal Trumpa veřejně kritizovat, dokonce jej označil za sociopata, který nenávidí ženy, sympatizuje s neonacisty a je zásadní hrozbou pro mezinárodní pořádek. Jednou ho nazval i tyranem s příčeskem. V posledních měsících však labouristická vláda vyvíjela značné diplomatické úsilí o nápravu pošramocených vztahů

A naopak – jak Trump vnímá Brity?

Jak už jsem zmínila, obě země pojí zvláštní vztah, o který pečují. Trump dlouhodobě projevuje Velké Británii náklonost, často zmiňuje své osobní vazby na Skotsko (jedná se o rodné místo jeho matky), pochvalně se vyjadřuje o britské královské rodině, nedávno s Kierem Starmerem a ministrem zahraniční Davidem Lammym v New Yorku povečeřel v Trump Tower, což je odrazem oné zmíněné snahy o nápravu vzájemných vztahů. Zároveň je však zřejmé, že bude k Velké Británii, stejně jako k jiným zemím, přistupovat čistě pragmaticky a transakčně.

Existuje hrozba, že nastane obchodní válka mezi USA a Evropskou unií. Myslíte, že se do ní připojí i Británie, nebo zůstane nezúčastněnou stranou?

Taková obchodní válka, která pevně věřím, že nenastane, by se Spojeného království samozřejmě přímo dotkla, a to nejen kvůli dopadům na globální ekonomiku, ale i vzhledem k jejím vlastním exportům do USA a EU – a to i přesto, že většina britských obchodních vztahů s USA se dotýká sektoru služeb.

V takovém případě by se octla v delikátní pozici: na jednu stranu má blízké vztahy se Spojenými státy, na druhou stranu je ekonomicky silně navázaná na EU. Každopádně již nyní je tam neoddiskutovatelný ten ostrý rozpor: zatímco britská vláda je zastáncem volného a otevřeného obchodu, od Trumpa lze očekávat protekcionistickou politiku. Vyhlídky na vzájemnou bilaterální obchodní dohodu jsou tak vzdálenější než kdy dřív.

Může Británie z napjatých vztahů mezi EU a USA nějak těžit? Už na základě její pozice v mezinárodním prostředí bych čekal, že poslouží jako jakýsi „prostředník“ nejen v ekonomické výměně.

Podle mého názoru by Spojené království na napjatých vztazích mezi USA a EU převážně tratilo, než z nich profitovalo. S Trumpovými protekcionistickými tendencemi, kdy hrozí zavedení plošných cel na evropské zboží, by Velká Británie jako silný exportér do USA mohla utrpět výrazné ekonomické škody. Stejná logika pak platí i pro Trumpovu nevyzpytatelnou zahraniční politiku, ať už s ohledem na NATO, podporu Ukrajiny či jiné zahraničně-politické otázky.

Je v aktuální situaci – tedy po zvolení Trumpa prezidentem, pro Británii spíše výhodou, že z EU vystoupila? Už vzhledem k tomu, k čemu se bude po inauguraci nového prezidenta schylovat.

Ne, ani v kontextu opětovného zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA si nemyslím, že bylo vystoupení Spojeného království z EU pro zemi výhodné – už jen proto, že země nyní postrádá oporu a kolektivní váhu EU při řešení spletitých otázek mezinárodní politiky.

Má Británie potenciál stát se novým „lídrem“ NATO v případě, že Trump spojenecké závazky skutečně nějakým způsobem utlumí?

Británie je dlouhodobě klíčovým členem NATO a zcela zásadním aktérem na politi bezpečnostní a obranné politiky – v rámci Evropy má nejsilnější armádu, a kromě Francie je to jediná evropská země disponující jadernými zbraněmi. Pokud by to situace vyžadovala, umím si představit, že by mohla sehrávat ještě výraznější roli. Znovuzvolení Trumpa, který mimo jiné v minulosti pohrozil, že USA pod jeho vedením ze Severoatlantické aliance vystoupí, není pro NATO dobrou zprávou.