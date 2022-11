Angličané se s USA rozešli bez branek, Írán překonal Wales. Katar je ze hry o postup, Nizozemsko ztratilo

Duel mezi Velšany a Íránci nabídl navzdory očekáváním kvůli íránské úvodní prohře s Angličany svižný fotbal z obou stran. Nicméně i přes tuto skutečnost mnoho příležitostí zpočátku vidět nebylo. Ve 12. minutě centroval Roberts na Moora, jehož zakončení ale gólman Hosejn Hosejní vyrazil. Íránci jakoby pak předznamenali svoji nebezpečnost a dokázali balón dostat do branky, jenže gól neplatil kvůli ofsajdu. Po obrátce hry už Íránci dělali Velšanům čím dál větší potíže, například během pouhých jedenácti vteřin nedokázali proměnit hned tři šance, přičemž dvě z nich skončily na tyč. Vše zakončil Azmún hlavičkou do gólmana Hennesseyho. Ten se vyznamenal i v 72. minutě, kdy se mu podařilo vyrazit Ezatolahíovu ránu.

Nicméně Hennessey se nechvalně vyznamenal především v 86. minutě, kdy jako první hráč tohoto MS uviděl červenou kartu za svůj nevybíravý faul na Taremího. Tím se velšské značně unavené sestavě situace nesmírně zkomplikovala, zvlášť když se nastavovala opět spousta minut. Íránci stupňovali svůj tlak a vše vyvrcholilo v osmé minutě nastavení střelou Češmího zpoza vápna, 1:0. V jedenácté minutě nastavení ještě dokázal Rezajíán zakončit gólově přečíslení a o zaslouženém vítězi bylo jasno.

To druhý zápas skupiny B mezi Angličany a Američany nebyl tolik vzrušující. Z obou stran se po většinu času hrál opatrný fotbal. Angličanům se navíc z celého zápasu povedla jen úvodní čtvrthodina, během které se podařilo zakončit Kaneovi z šestnáctky. To navíc jeho střelu ještě zblokoval Zimmerman. Pak měli více ze hry Američané, kdy například ve 25. minutě McKennie nevyužil šance, když zakončoval sám před gólmanem Pickfordem. Za chvíli byl ještě blíže ke gólu Pulisic, jenž překvapil schovanou střelou mířící nakonec do břevna. Ojedinělou anglickou šanci měl ještě Mount, proti němuž si ale gólman Turner poradil.

Ve druhé půli prakticky hráli jen Američané, kteří měli k dispozici i několik rohových kopů, ale Albionu se jim je povedlo ubránit. V nastaveném čase se ještě k jednomu anglickému zakončení dostal Kane, ale mířil mimo. Duel tak tedy nemohl skončit jinak než bez branek.

Ve skupině A se rozhodlo o prvním nepostupujícím do osmifinále a ke smutku domácích fanoušků se tímto týmem stal Katar, kterému se to „povedlo“ jako prvnímu pořádajícímu mužstvu v historii MS. Hřát domácí fanoušky mohlo alespoň to, že se jim tentokrát podařilo vstřelit branku. Byl to ale Senegal, jenž měl od úvodního hvizdu výraznou převahu na hřišti, nicméně dlouho se mu z toho nedařilo dostat se do nějaké šance. Gólmana Baršáma se snažil vystrašit Diatta, ale mířil jen mimo. Ve 41. minutě ale chyboval při rozehrávce domácí obránce Chuchí, jenž tak daroval balón Diaovi a ten s přehledem otevřel skóre, 1:0.

Tři minuty po začátku druhé půle přidali Senegalci druhý gól zásluhou dvou debutantů v sestavě na tomto MS. Nejprve Jakobs rozehrál roh, Diédhiou následně zakončoval hlavou - 2:0. I tentokrát, stejně jako v úvodním zápase, tak domácí příznivci houfně opouštěli stadion. Neviděli tak asi nejlepší pasáž svých miláčků na šampionátu, během které zahrozili Alí a Muhammad. Gólman Mendy tehdy ještě sice tyto akce zneškodnil, ale proti hlavičce Muntarího už byl krátký, 1:2. Nebylo divu, že následně Katařané chtěli duel vyrovnat, ale Senegal překvapení nedopustil a Dieng zvýšil na konečných 3:1.

O první postup do osmifinále se naopak mohlo pokusit v pátek Nizozemsko, které sice začalo nejlépe, jak mohlo, když už po šesti minutách hry Klaasen předal balón na hranici vápna Gakpovi a ten stejně jako v úvodním zápase se Senegalem i tentokrát skóroval. Kdo jiný než Valencia mohl za Jihoameričany vyrovnat ve 32. minutě, z hranice vápna ale gólmana Nopperta ještě nepřekonal. Krátce před poločasem se sice už Estupiňánovi povedlo dostat míč do branky, ale tento gól nakonec nebyl uznán kvůli ofsajdu. Ve 49. minutě už ale Ekvádorci vstřelili regulérní branku a nikdo jiný se nemohl zapsat do listiny střelců, než Valencia. Ten tehdy dorazil předešlou ránu Estupiňána - 1:1. V 58. minutě už dokonce Ekvádorci mohli vést, kdyby nejprve Valenciovu střelu nezablokovali obránci a kdyby následnou Platovu ránu nezastavilo břevno. Hrdina Ekvádoru Valencia ani druhý zápas nedohrál kvůli zraněnému kolenu a je tak tedy otázkou, zda se vůbec na MS ještě představí. Bohužel pro favorita z Nizozemska už gól nepadl a země tulipánů si tak postup zatím nezajistila.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (25.11.2022):

SKUPINA A:

Katar - Senegal 1:3 (0:1)

Branky: 78. Muntarí - 41. Dia, 48. Diédhiou, 84. Dieng. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Muhammad, Ahmad, Madibu - Dia, Jakobs, Ciss. Diváci: 41 797

Katar: Baršám - Miguel (83. Vaad), Muhammad, Chúchí, A. Hasan, Ahmad (83. Salmán) - Hajdus (74. Muntarí), Búdiaf (69. Hátim), Madibu - Alí, Afíf. Trenér: Sánchez

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78. P. Cissé) - Gueye, N. Mendy (78. P. Sarr), Diatta (64. Ciss) - Diédhiou (74. Dieng) - I. Sarr (74. Ndiaye), Dia. Trenér: A. Cissé

Nizozemsko - Ekvádor 1:1 (1:0)

Branky: 6. Gakpo - 49. Valencia. Rozhodčí: Ghurbal - Džurárí, Atčialí (všichni Alž.) - Evans (video, Austr.). ŽK: Méndez (Ekv.). Diváci: 44 833.

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, Koopmeiners (80. De Roon), De Jong, Blind - Klaassen (69. Berguis) - Bergwijn (46. Depay), Gakpo (79. Weghorst). Trenér: Van Gaal.

Ekvádor: Galíndez - Porozo, Torres, Hicapié - Ángelo Preciado, Méndez, Caicedo, Estupiňán - Plata (90. Ibarra), Estrada (74. Sarmiento), Valencia (90. Rodríguez). Trenér: Alfaro

SKUPINA B:

Wales - Írán 0:2 (0:0)

Branky: 90.+8 Češmí, 90.+11 Rezajíán. Rozhodčí: Escobar (Guat.) - Wales (Trin. a Tob.), Mora (Kost.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Rodon - Rezajíán, Džahánbachš. ČK: 86. Hennessey (Wales). Diváci: 40 875

Wales: Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts (57. Johnson), Ampadu (78. Allen), Ramsey (87. Ward), N. Williams - Bale, Moore, Wilson (58. James). Trenér: Page

Írán: H. Hosejní - Rezajíán, Púralígandží, M. Hosejní, Mohammadí - Gholízadé (77. Džahánbachš), Núrollahí (77. Češmí), Ezatolahí (83. Karímí), Hadžsáfí (77. Torabí) - Azmún (68. Ansárífárd), Taremí. Trenér: Queiroz

Anglie - USA 0:0

Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno - Soto (video, všichni Ven.). Bez karet. Diváci: 68 463

Anglie: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham (68. Henderson), Rice - Saka (78. Rashford), Mount, Sterling (68. Grealish) - Kane. Trenér: Southgate

USA: Turner - Dest (78. Moore), Zimmerman, Ream, Robinson - McKennie (77. Aaronson), Adams, Musah, Pulisic - Weah (83. Reyna), Wright (83. Sargent). Trenér: Berhalter