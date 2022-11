Anglie si pohrála s Íránem, Nizozemsko až v závěru skolilo Senegal. USA a Wales se rozešly smírně

Íránci rozhodně nezažili nejvydařenější vstup do turnaje zvlášť, když už v úvodu zápasu musel předčasně ze hřiště kvůli krvavému zranění jejich brankář Baíranvánd. Tomu se stal osudným střet s obráncem Madžídem Hosejním. Jinak po většinu času byli Angličané v držení míče dominantní, i tak jim ale chvíli trvalo, než našli recept na zhuštěnou íránskou obranu. Do první velké příležitosti se po 32 minutách podařilo dostat Maguireovi, jenž po rohu hlavičkoval jen do břevna. Tři minuty na to byl ale o dost přesnější při svém hlavičkovém pokusu Bellingham, 1:0. Ve 43. minutě pro změnu Maguire hlavičkoval pro svého spoluhráče Saka, jenž následně zakončil pod víko, 2:0. Ještě do konce poločasu pak po Kaneově přihrávce na 3:0 zvýšil Sterling. O vítězi tak už bylo pomalu rozhodnuto.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce totiž Angličané nadále pokračovali v sázení branek, nejprve Saka svým druhým gólem v zápase zvýšil na 4:0. V 65. minutě se o čestný úspěch Íránců postaral Taremí, ovšem duel do starých kolejí zanedlouho vrátil Rashford, který tak zvýšil na 5:1. Nezůstalo jen u toho, šestou anglickou trefu přidal Grealish. V nastaveném čase inkasoval anglický gólman Pickford podruhé, tentokrát z penalty, ze které skóroval Taremí. Šlo už ale jen o korekci výsledku.

Favorité z Nizozemska rozhodli o triumfu až v závěrečných minutách

Přestože fotbalisté ze země tulipánů podle očekávání vstoupili do utkání dobře, v první půli nedokázali mířidla nasměrovat natolik přesně, aby se mohli radovat z gólu. Například Blind hlavičkoval těsně mimo, Berghuis pro změnu zakončoval zpoza šestnáctky nad. Na druhé straně to pak zkoušel Ismaila Sarr, ale trefil jen bránícího Van Dijka.

Ten pro změnu na druhé straně zakončoval po rohu, ale gólmana Mendyho tím nevystrašil. Ani v dalších minutách druhého poločasu nepřišli oba týmy s nějakými vyloženými šancemi. Změnit to měl v poslední půlhodině střídající Depay, ale dlouho na tom nezměnil nic ani on. Senegal byl blízko ke skórování díky Diopovi, ale on ani Gueye gólmana Nopperta nepřekonali. A tak to rozčísnul zničehonic přesnou hlavou Gakpo v 84. minutě. V nastaveném čase ještě po Mendyho chybě po Depayově střele dorážející Klaassen a zvýšil tak na konečných 2:0.

O remízu s USA se postaral Bale z penalty

Poprvé se ve večerním duelu USA-Wales dostali do šance Američané, kteří si ji vypracovali po devíti minutách. Nejprve ohrozil vlastního gólmana Hennesseyho Rodon svou hlavičkou, za chvíli mířil do tyče Sargent. První poločas byl ve znamení americké aktivity, což vyvrcholilo ve 36. minutě, kdy po rychlé akci dostal za obranu balón syn současného prezidenta Libérie Weah a skóroval, 1:0.

Zatímco první půle byla v režii Američanů, ta druhá byla pro změnu v režii Velšanů. Kolem 60. minuty měl gólman Turner co dělat s hlavičkou Daviese. Krátce na to těsně přestřelil střídající Moore. Nadále se pokračovalo ve vysokém tempu. V době, kdy Američané začali vyrovnávat hru, přišla pro ně rána v podobě faulu Zimmermana na Balea a následné penalty. K té se postavil právě faulovaný Bale a ten se v 82. minutě nemýlil, 1:1.

Velšané byli následně blízko k otočení skóre, to by ovšem Johnson musel z úhlu překonat Turnera. Nic na stavu nezměnilo ani devítiminutové nastavení a tak se tedy oba týmy rozešli smírně.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (21.11.2022):

SKUPINA A:

Senegal - Nizozemsko 0:2 (0:0)

Branky: 84. Gakpo, 90.+9 Klaassen. Rozhodčí: Sampaio - Carbone, Pires (všichni Braz.) - Soto (video, Ven.). ŽK: N. Mendy, I. Gueye - De Ligt. Diváci: 41 721

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, Diallo (62. Jakobs) - N. Mendy, I. Gueye, Kouyaté (72. P. Gueye) - Diatte (72. Jackson), Dia (69. B. Dieng), I. Sarr. Trenér: A. Cissé

Nizozemsko: Noppert - De Ligt, Van Dijk, Aké - Dumfries, Berghuis (79. Koopmeiners), F. De Jong, Gakpo (90.+4 De Roon), Blind - Janssen (62. Depay), Bergwijn (79 Klaassen). Trenér: Van Gaal

SKUPINA B:

Anglie - Írán 6:2 (3:0)

Branky: 43. a 62. Saka, 35. Bellingham, 45.+1 Sterling, 71. Rashford, 90. Grealish - 65. a 90.+13 (z pen.) Taremí. Rozhodčí: Claus - Figueiredo, Simon (všichni Braz.) - González (video, Urug.). ŽK: Džahánbachš, Púralígandží (oba Írán). Diváci: 45.324

Anglie: Pickford - Trippier, Stones, Maguire (70. Dier), Shaw - Bellingham, Rice - Saka (70. Rashford), Mount (70. Foden), Sterling (70. Grealish) - Kane (75. Wilson). Trenér: Southgate.

Írán: Baíranvánd (19. H. Hosejní) - Moharramí (63. Torabí), Češmí (46. Kanaaní), M. Hosejní, Mohammadí - Núrollahí (77. Azmún), Hadžsáfí, Karímí (46. Ezatolahí) - Džahánbachš (46. Gholízadé), Púralígandží -Taremí. Trenér: Queiroz

USA - Wales 1:1 (1:0)

Branky: 36. Weah - 82. Bale (z pen.) Rozhodčí: Džasím - T. Marrí, Makali - A. Marrí (video, všichni Katar). ŽK: Dest, McKennie, Ream, Acosta - Bale, Mepham. Diváci: 43 418

USA: Turner - Dest (74. Yedlin), Ream, Zimmerman, Robinson - McKennie (66. Aaronson), Adams, Musah (74. Acosta) - Pulisic, Weah (88. Morris), Sargent (74. Wright). Trenér: Berhalter

Wales: Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - Roberts, Ampadu (90.+6 Morrell), Ramsey, N. Williams (79. Johnson) - Wilson (90.+3 Thomas), Bale, James (46. Moore). Trenér: Page