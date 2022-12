Argentinský sen o zisku titulu stále žije. Messi a spol. si poradili s neškodným Chorvatskem

Úvod duelu začal z obou stran pochopitelně opatrným fotbalem, na první větší příležitost si museli fanoušci počkat až do 25. minuty. Tehdy se Fernández rozhodl k dalekonosnému zakončení, gólman Livakovič však tuto ránu vyrazil. Devět minut na to se ale chorvatský brankář ukázal v jiném světle. Álvarez se tehdy totiž dostal do brejku a Livakovičovi už nezbývalo nic jiného než ho zastavit faulem. Sudí Orsato následně nekompromisně ukázal k penaltovému puntíku, k rozehrávce se následně postavil sám Lionel Messi a poslal nechytatelnou střelu pod břevno - 1:0.

Copak, pro Chorvaty to nebyla novinka, že prohrávali o gól na tomto turnaji, novinkou už však pro ně bylo, že prohrávali hned o dva, a to ve 39. minutě. To se totiž odhodlal k dalšímu úniku, tentokrát až z hloubi pole. I s přispěním bránících Chorvatů se mu nakonec povedlo dostat balón až do sítě. Do poločasu mohlo být pro Chorvaty ještě hůř, kdyby krátce před pauzou nevychytal hlavičku MacAllistera.

Až po uběhnutí hodiny hry byla k vidění další akce, a jakkoli Chorvaté po návratu na hřiště prostřídali, nebylo jim to nakonec nic platné. Nejprve sice ještě Messi neuspěl, ale v 69. minutě předvedl spektakulární akci jak z dílny Diega Maradony. Stejně jako Álvarez v první půli, i Messi se rozhodl z hloubi pole běžet s míčem u nohy až k brankové čáře. Chorvaté jen bezradně Messiho stínovali, útočník Paris Saint Germain pak vše zakončil zpětnou přihrávkou na Álvareze, který svým druhým gólem, a to do odkryté branky, v zápase zvýšil na 3:0.

Tím zhasla Chorvatům jakákoli naděje na obrat a prakticky do ničeho už se po zbytek zápasu nepouštěli. V 83. minutě naopak MacAllister usiloval o čtvrtou branku Argentiny, ale nakonec zamířil mimo. Argentina tak tedy po pohodlném vítězství může dál žít svůj sen, získat po 36 letech titul mistrů světa.

Konečný výsledek semifinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (13.12.2022):

Argentina - Chorvatsko 3:0 (2:0)

Branky: 39. a 69. Álvarez - 34. Messi (z pen.) Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Romero, Otamendi - Livakovič, Kovačič. Diváci: 88 966

Argentina: E. Martínez - Molina (86. Foyth), Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul (74. Palacios), Paredes (62. Lisandro Martínez), Fernández, Mac Allister (86. Correa) - Messi, Álvarez (74. Dybala). Trenér: Scaloni

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa (46. Oršič) - Brozovič (50. Petkovič) - Kovačič, Modrič (81. Majer) - Pašalič (46. Vlašič), Kramarič (72. Livaja), Perišič. Trenér: Dalič