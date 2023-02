Biatlonový šampion Fourcade je pro účast ruských a běloruských sportovců na OH. Proč?

MOV navzdory pokračující válce na Ukrajině, kvůli níž jsou sportovci z Ruska a spojeneckého Běloruska aktuálně vyloučeni z mezinárodních akcí v drtivé většině sportů, chce umožnit vybraným jednotlivcům z těchto zemí účast na příští letní olympiádě. Okupovaná Ukrajina i desítky dalších nejen evropských zemí tyto plány odmítají a postavila se proti nim také pařížská starostka Anne Hidalgová.

Fourcade, jenž zasedá v komisi sportovců MOV a předsedá komisi sportovců při organizačním výboru OH 2024, je naopak pro. "Jako zástupce sportovců a jakožto sportovec jsem přesvědčen, že bychom měli zvážit návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží. Zvolili mě do MOV, abych bránil sportovce, a mám trochu pocit, že tyto sportovce nehájím. Samozřejmě, že jsou to Rusové a Bělorusové, ale jsou to taky závodníci," řekl.

Nerad by viděl, kdyby Francie zakázala ruským a běloruským sportovcům vstup do země podobně, jako to udělali Britové v případě tenistů z těchto zemí před loňským Wimbledonem. "Byl bych velmi na rozpacích ze své země, pokud by se rozhodla zakázat Rusům a Bělorusům soutěžit. Jsme neuvěřitelně hrdí, že můžeme ukázat světu, jak krásná Francie je, a nedokážu pochopit, jak bychom mohli přivítat svět bez ruských a běloruských sportovců," prohlásil.

Zároveň ale zdůrazňuje, že plně podporuje ukrajinský národ a je rozhodně proti činům ruské vlády. Připomněl také, že v době své aktivní kariéry otevřeně kritizoval Rusko kvůli dopingovým skandálům. "Nebyl jsem jediný, ale jeden z mála, kdo veřejně vystoupil proti Ruské federaci a ruským úřadům kvůli dopingu. Někdy jsem měl kvůli tomu strach, protože nikdy nevíte, co se může stát. Rozhodně nechci nikomu dát příležitost, aby mě obvinil, že jsem proruský," dodal.

Jeho někdejší rival a současný král světového biatlonu Johannes Thingnes Bö má opačný názor. Vyloučení drtivé většiny ruských a běloruských sportovců z mezinárodních soutěží považuje za prostředek, jak přimět Rusko k ukončení války. "Postupem času času to zřejmě bude velmi obtížné pro ruské sportovce, ale možná by to naštvání mohlo být tak velké, že by mohlo přispět k ukončení války a dalších problémů," řekl televizi NRK.

Uznává, že je to složité téma. "Pro sportovce je to těžké. Soucítíme s nimi, ale zároveň jde o něco většího. (Fourcade) udělal spoustu správných věcí, ale tady mám pocit, že je trochu mimo," dodal trojnásobný mistr světa z aktuálního šampionátu v Oberhofu.

Naopak bývalý ruský biatlonista Alexandr Tichonov Fourcadův postoj ocenil. "Velmi jsem Fourcada respektoval, ještě když byl aktivním sportovcem. Ke všem záležitostem přistupoval férově, takže tohle je dobré znamení. Ukazuje se, že ve Francii jsou lidé, kteří myslí normálně, na rozdíl od zmrzlých Norů," řekl agentuře TASS člen vítězných sovětských štafet na čtyřech zimních olympijských hrách od Grenoblu 1968 po Lake Placid 1980.

Bývalý ukrajinský boxer Vitalij Kličko považuje start ruských a běloruských sportovců v Paříži možný v případě, že otevřeně odsoudí válečnou agresi Kremlu. "Rusové a Bělorusové se nemohou zúčastnit, pokud neřeknou 'ne' válce. Pokud se veřejně proti válce postaví, mohou se zúčastnit. Oni se ale bojí," řekl agentuře AFP jednapadesátiletý někdejší profesionální mistr světa těžké váhy, jenž je nyní starostou Kyjeva.