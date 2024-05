Bude muset mistrovská Sparta hledat trenéra? O Priskeho služby projevil zájem Feyenoord Rotterdam

Jakkoli Sparta i hráčský agent Pavel Paska to odmítají potvrdit, španělský deník AS přišel s informací, že by mělo být prakticky rozhodnuto o přestupu současného sparťanského kapitána Ladislava Krejčího do Betisu Sevilla. Španělský klub, s nímž se Pražané utkali na podzim v rámci skupiny Evropské ligy, by měl podle informací zmiňovaného deníku za čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta zaplatit zhruba osm milionů eur (v přepočtu zhruba 200 milionů korun).