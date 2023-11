Co nejdříve po Novém roce má být jasno o novém kouči národního týmu. Řeč přišla i na zahraničního trenéra

Hlavní slovo v otázce výběru nového reprezentačního trenéra bude mít pětičlenná skupina v čele se šéfem českého fotbalu Petrem Fouskem. Kromě něj se v této skupině nachází ještě oba místopředsedové asociace Jiří Šidliák s Janem Richterem, pak také člen výkonného výboru a zároveň šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek a také Erich Brabec, jenž je novým asociačním technickým ředitelem. "Myslím, že skupina je složená dobře. Jsou v ní tři statutární zástupci Fotbalové asociace ČR – já a moji místopředsedové. Člen výkonného výboru za profesionální fotbal, protože předpokládáme, že se v realizačním týmu objeví lidi z profesionálního fotbalu. Pochopitelně technický ředitel, který bude věci konzultovat i se sportovní radou," nechal se ke složení skupiny slyšet Fousek.

Ten však nechtěl prozrazovat více k tomu, kdo by mohl mít blízko k uvolněnému postu trenéra národního týmu. "Teď nechci vůbec spekulovat o jménech. Tomu bych se rád vyhnul nejen dnes, ale i v dalších týdnech. Zaznamenali jsme celou řadu spekulací, kdo by měl přijít, kdo je vhodný kandidát, kdo ne. O tom nechceme mluvit do doby, než pracovní skupina sestaví návrh na výběr kouče, realizačního týmu i nového manažera," sdělil Fousek a pokračoval: "Chci zdůraznit, že půjde o koncepční řešení, ne o krátkodobou výpomoc do turnaje. Ve fotbale nikdy neříkej nikdy, zahraniční variantu kouče ale považuji za okrajovou. Jsme si vědomi, že Euru předcházejí březnová přípravná utkání. Chceme, aby ještě před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě."

Připomeňme, že v médiích se nejvíce v souvislosti s možným novým trenérem národního týmu mluví o současném kouči Slovácka Martinu Svědíkovi i o Vítězslavu Lavičkovi. Dodejme, že dosavadní trenér Šilhavý oznámil svou rezignaci po pondělní výhře Česka nad Moldavskem, která Čechy posunula na Euro 2024.

Na úterní tiskové konferenci se pak Fousek vyjádřil i k aféře kolem tří fotbalistů Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchty, kteří byli den před duelem s Moldavskem vyloučeni z reprezentace kvůli jejich účasti na diskotéce v olomouckém baru Belmondo, odkud odcházeli nad ránem pod vlivem alkoholu. Na diskotéce byli s fotbalisty i jeden ze členů výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann. "Věc je poměrně čerstvá. Pro nás bylo zásadní to řešení, které jsme přijali ve shodě s vedením reprezentace, trenérem. Byl to pochopitelně zásah do mužstva, nejen herní, ale i atmosférou. Jsem rád, že se s tím reprezentace vyrovnala. Že jsme určité principy povýšili tam, kam správně patří. Ukázalo se, že v reprezentaci panuje konkurence. Ukázalo se, že jsou tam hráči, kteří jsou schopni chytit příležitost za pačesy," uvedl k tomu Fousek, jenž už zaznamenal, že Brabec s Kuchtou se stihli za svůj exces omluvit. "Probíhá další sebereflexe těch hráčů. Nechci je tady ukřižovávat, pro ně samotné to musel být těžký moment, že museli opustit mužstvo. Vyčkáme do okamžiku nominace nového trenéra. Myslím, že jsou to dobří hráči. Rozhodně jsme k tomu nepřistoupili tak, že bychom je navždy vylučovali z reprezentace," připomíná Fousek.

K Neumannově účasti na diskotéce pak Fousek uvedl následující: "Situaci jsme prodiskutovali, protože to vrhlo určité světlo na něj, na výkonný výbor, na FAČR. Vyžádal si čas na to, aby zvážil ty důsledky."

Samotný výkonný výbor čítající celkem 12 členů nemůže žádného svého člena odvolat, jak připomněl místopředseda FAČR Jiří Šidliák. "Pan Neumann si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, jak se situací naložit. Kdo zná stanovy, ví, že výkonný výbor ho nemůže odvolat. Odvolat ho může pouze valná hromada."