Euro 2024: Francouzi a Belgičané nabídli dietní podívanou. Rozhodla nešťastná teč pět minut před koncem

Švýcarsko celkem v klidu a s přehledem pokořilo Itálii v prvním osmifinále letošního fotbalového Eura v Německu 2:0 a i když trochu senzačně, tak přeci jen zaslouženě postoupilo do čtvrtfinále. Italové coby úřadující evropští šampioni si prakticky nevytvořili žádnou velkou příležitost a o jejich největší šanci se postaral svou tečí Schär, který hlavou namířil ve druhé půli míč na tyčku své vlastní branky. Jinak ale se o výkonu Itálie nedá říct nic, co by stálo za zmínku.