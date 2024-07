Nového britského premiéra král jmenuje už v pátek, zřejmě půjde o Starmera

Zatímco v Anglii a Walesu jde ve většině případů spíše o souboj labouristů a konzervatistů, ve Skotsku a Severním Irsku volební souboje nabírají trochu pikantnější obrátky. Konkrétně ve Skotsku je velice silná Skotská národní strana, které podle serveru Politico nyní kvůli řadě nepříjemných skandálů hrozí úpadek.

Úplně jiný případ je Severní Irsko, píše například stanice BBC, kde oproti Skotsku a zbytku království nejsou ve volebním klání přítomné ani Labouristická, ani Konzervativní strana. Nejsilnější strany jsou Demokratická unionistická strana (DUP) a Sinn Féin. Za nimi následují ještě Sociálnědemokratická strana práce (SDLP) a Alianční strana.

Co se celostátních výsledků týká, očekává se výrazný úspěch Labouristické strany vedené Keirem Starmerem – zřejmě budoucím britským premiérem. Průzkumy jí přisuzují zisk až 40 % hlasů – navíc je nepravděpodobné, že by se tyto průzkumy pletly, protože labouristé mají dvouciferný náskok už více než rok a půl.

Jak už v rozhovoru pro EuroZprávy.cz vysvětlila expertka na britský politický systém Monika Brausenbauch Meislová, Britové jsou z posledních let skutečně unavení. „Konzervativci se dostali k moci v době celosvětové finanční krize, byli nuceni zavést mnohá úsporná opatření, zapříčinili Brexit a vyvedli zemi z EU, museli zvládnout pandemii COVID-19, Spojené království sužuje krize životních nákladů, navíc je polarizované v otázce, jak se vypořádat s nelegálními migranty, a to nemluvím o celé řadě všemožných skandálů,“ popsala čtrnáct let konzervativní vlády.

Britské volby skončí v 10 večer a BBC jen o pár momentů později zveřejní exit-poll. V posledních letech jsou podle serveru Politico tyto průzkumy velmi přesné. Předběžné výsledky budou známé mezi třetí a pátou hodinou ranní.

Předání moci v Británii je extrémně rychlé. „Pokud labouristé získají většinu, očekává se, že Sunak přednese pozdě ráno na schodech budovy č. 10 projev na rozloučenou a poté bude odvezen do Buckinghamského paláce, aby králi Karlovi předal svou rezignaci,“ píše Politico.

Následně do Buckinghamského paláce přijede vítěz voleb, pravděpodobně Keir Starmer. Král ho vyzve k sestavení vlády – období mezi jednotlivými premiéry trvá zhruba hodinu.