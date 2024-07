Sunak u voleb doplatí na tragických pět let britské politiky. Průzkumy labouristům přisuzují přes 40 %

Británii v posledních čtrnácti letech vládnou konzervativci a zejména poslední dva roky byly opravdu turbulentní; jen v roce 2022 se vystřídali hned tři premiéři. Stalo se tak poté, co nejprve odstoupil Boris Johnson a po něm právě Trussová. Nahradil je Sunak, který se stal nejmladším premiérem za posledních dvě stě let.

Jak zhodnotil například americký list New York Times, britští voliči „vynesou svůj verdikt nad pěti bouřlivými roky vlády, které zahrnovaly pandemii koronaviru, problematickou realizaci brexitu, skandál partygate kolem porušování pravidel během pandemických omezení ze strany pana Johnsona a některých jeho kolehů a katastrofální šestitýdenní působení premiérky Liz Trussové“. Potenciální návrat Labouristické strany tak předznamenává zásadní „přerod“ britské politiky poté, co strávila deset let v opozici.

Za poměrně krátkou dobu svého působení si Sunak vysloužil ostrou kritiku. „Má zdání slušnosti – krásné obleky! - ale zanedbatelné politické nadání. Neodsoudil Johnsona a Trussovou a vrátil Davida Camerona do čela ministerstva zahraničí, čímž zbrzdil jedinou strategii, která mohla v těchto volbách fungovat: změnu,“ píše uznávaný server Politico.

A právě tento server si vůbec nebere servítky. „Tím, že odmítl bojovat s radikální pravicí, jí dodal odvahu. Nerozumí tomu, jak fungují veřejné služby, neumí delegovat odpovědnost, zdá se být mimo, protože je. Jeho manželka si nárokovala daňový status nedomicila, což jí umožnilo vyhnout se placení britských daní, i když on zvyšoval daně ostatním,“ shrnuje.

„Konec projektu vysokorychlostní železnice HS2, vlajkové lodi politiky obnovy severní Anglie,oznámil, když byl v severoanglickém Manchesteru. Jeho politika deportace nelegálních migrantů do Rwandy je krutá a neúčinná, a to je spravedlivé měřítko vedení, které si všechny odcizilo,“ pokračuje.

Rwanda: Symbol Sunakova selhání

EuroZprávy.cz o jeho politice odklonu migrantů do Rwandy psaly minulý týden. Velká Británie se před dvěma lety rozhodla k neobvykle radikálnímu kroku. Aby odradila migranty žádající o azyl od nelegálního vstupu do země, chtěla posílat tyto lidi do Rwandy, kde zůstanou. Následně britská vláda předala Rwandě 120 milionů liber, aby se připravila na přijetí tisíců potenciálních uprchlíků.

Britští daňoví poplatníci tak dali rwandské vládě peníze, aby pronajala hotel s názvem Hope Hostel. „Manažer hotelu Ismael Bakina a jeho čtyřicetičlenný tým mají od té doby plné ruce práce: každý týden mění povlečení na 100 dvoulůžkových postelích, stříhají ozdobné květináče na keřích, které zdobí vchod do hotelu, a sekají trávník na minifotbalovém hřišti,“ vylíčil americký list Wall Street Journal.

Má to ale jeden háček. Od zavedení tohoto britského plánu do Rwandy dobrovolně přicestovali dva uprchlíci s tím, že jim ještě Británie zaplatila 3000 liber. Mezitím je tento plán obecně kritizovaný jako „nehumánní“, zatímco jej jiní chválí coby „pragmatickou reakci na globální migrační krizi“.

Jak dopadnou britské volby?

Podle předvolebních průzkumů se k moci dostanou po dlouhých čtrnácti letech labouristé; je jim přisuzováno až 41 % hlasů. U Konzervativní strany se očekává zisk 21 %, noví reformisté z Reform UK mohou získat 16 % hlasů a liberální demokraté 11 %.

Zdá se, že tradičně nejsilnější strany si udrží první dvě pozice, strana Reform UK s kontroverzním Nigelem Faragem v čele ale konzervativce nebezpečně dohání. Farage prohlásil , že za ruskou invazí na Ukrajinu stojí provokace EU a NATO. „Na otázku, co si myslí o invazi na Ukrajinu a zda obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage řekl, že osobně ho nemá rád, ale „obdivuje ho jako politického činitele“, protože má nad Ruskou federací „kontrolu“.

Pokud se průzkumy nepletou, novým premiérem se po volbách stane labouristický lídr Keir Starmer. Nepřesnost průzkumů se ale nedá očekávat, protože Labouristická strana udržuje dvouciferný náskok přes rok a půl. Konzervativci kromě toho utrpěli výrazné ztráty i u voleb starostů a místních zastupitelstev. „Analytici se domnívají, že konzervativci by nyní museli dosáhnout něčeho téměř zázračného, aby získali byť jen těsnou většinu,“ uzavírají NY Times.