Česká vojenská pomoc Ukrajině podrobně. Černochová nechala odtajnit seznam

Už ve čtvrtek si Britové zvolí nové složení dolní komory parlamentu – Dolní sněmovny neboli House of Commons. Průzkumy předpokládají výrazný úpadek vládnoucí Konzervativní strany a jejího premiéra Rishiho Sunaka. Je to důsledek řady špatných rozhodnutí a nenaplněných slibů za 14 let konzervativní vlády. Na jeho místo zřejmě nastoupí labourista Keir Starmer.