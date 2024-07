Kreml odmítl Erdogana. Zprostředkotavelem míru na Ukrajině nebude, prohlásil Peskov

"Ne, to není možné," odpověděl Peskov na dotaz médií, zda by Erdogan mohl být zprostředkovatelem.

Putin ve středu jednal s Erdoganem v kazašské Astaně během summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Erdogan Putinovi řekl, že Ankara by mohla pomoci s vytvořením základu pro ukončení války na Ukrajině a vyjádřil přesvědčení, že je možné dosáhnout spravedlivého míru pro obě strany, uvedla Erdoganova kancelář. Lídři také diskutovali o válce v Pásmu Gazy a o možnostech ukončení konfliktu v Sýrii.

Setkání mezi Putinem a Erdoganem trvalo přibližně hodinu a konalo se v hotelu Ritz-Carlton v Astaně. Erdogan pozval Putina na návštěvu Turecka, přičemž Putin slíbil, že přijede.

O míru na Ukrajině se diskutovalo také a prvním mírovém summitu, který se konal ve Švýcarsku, se sešli zástupci více než 90 zemí. Ukrajina se snaží získat širší podporu pro svůj mírový plán, který by ukončil válku začatou ruskou invazí v únoru 2022.

Rusko, které na summit nebylo pozváno, označilo jeho výsledek za "téměř nulový". Závěrečné prohlášení podepsala většina účastníků, avšak Indie, Brazílie a Saúdská Arábie se k nim nepřipojily.

Ruský prezident Vladimir Putin 14. června podle Le Monde prohlásil, že Rusko by válku na Ukrajině ukončilo, pokud by se Kyjev vzdal ambicí vstoupit do NATO a předal Moskvě čtyři oblasti na východě země, které jsou nyní částečně pod ruskou kontrolou. Kyjev tento požadavek odmítl jako požadavek na kapitulaci.

Ukrajina má podporu většiny západních zemí a nyní se snaží získat podporu i od zemí globálního jihu a asijských států, které historicky mají blíže k Rusku a k jeho válce na Ukrajině se nestaví jednoznačně.

Dvoudenní mírový summit skončil v neděli závěrečným prohlášením, ve kterém 80 z 93 zúčastněných zemí odsoudilo ruskou válku na Ukrajině, která způsobuje "rozsáhlé lidské utrpení a ničení".

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba už před zveřejněním prohlášení řekl přítomným novinářům, že text pokládá za vyvážený. "Všechny naše zásadní pozice, na kterých Ukrajina trvala, byly zohledněny," konstatoval podle agentury Reuters.

Kuleba naznačil, že Rusko by mohlo být zapojeno do příštího summitu, avšak zároveň odmítl požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, který je ochoten jednat o míru jen za předpokladu, že se Kyjev vzdá čtyř okupovaných oblastí a upustí od snahy vstoupit do NATO.

"Chápeme, že přijde čas, kdy bude třeba jednat s Ruskem. Ale naše pozice je celkem jasná: Nedovolíme Rusku, aby mluvilo jazykem ultimát, jako to dělá teď," dodal ministr.