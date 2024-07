Týdenní výhled filmů: Převyprávěný Monte Christo, zahajovák z Varů a návrat žlutých raubířů

Já, Padouch 4 už v rámci svého předpremiérového běhu ovládl statistiky týdenní návštěvnosti a do českých kin nalákal více platících, než předminulý týden všechny filmy dohromady. Oficiální premiéra jej však čeká až tento čtvrtek a lze předpokládat, že obsadí pozici dosavadně nejnavštěvovanějšího filmu roku, kterou zatím drží druhá Duna s počtem okolo 480 tisíc diváků. Návrat rozverných žlutých postaviček v čele s elitním padouchem Gruem své protagonisty zachycuje ve zcela jiné fázi, než jsme je viděli v předchozích třech filmech. Gru si užívá rodinného života a oddává se otcovskému životu. Namísto podsvětí teď válčí se svým synkem. Stále však čelí okolním nátlakům, aby se vrátil do světa akce, zatímco na svou šanci číhá ukřivděný záporák. Oblíbené sérii studia Illumination přijde konkurence v podobě Pixarovky V hlavě 2 za dva týdny.

Z rozběhlého a nadupaného festivalu v Karlových Varech do široké distribuce vstupuje jeho zahajovací snímek Až na konec světa. Srdcový projekt charismatického Vigga Mortensena, jenž vedle hlavní role obstaral režii, scénář, hudbu a zároveň jej produkoval, je pomalu vyprávěným westernem z druhé poloviny 19. století. Zasazený v San Franciscu osciluje v romantických konturách, kdy se svobodomyslná Vivienne zamilovaná do zádumčivého truhláře Holgera vydává hledat nové místo k žití. Když pak Holger odchází bojovat do občanské války, Vivienne je nucená čelit nepřátelskému prostředí tamního městečka, v jehož čele stojí zkorumpovaný starosta a jeho despotický syn. Film kloubí romantizující westernové kulisy s pomalu se zažírající kritikou moci a dobovým společenským koloritem.

Právě se přehrává: Až na konec světa - trailer Až na konec světa - trailer Video: YouTube

Ve šlépějích sportovních životopisů kráčí adrenalinem obklopené drama Závod o slávu, reflektující divoký svět rallye závodů v 80. letech, kdy panovala nesmírná rivalita mezi německou Audi a italskou Lancií. Německý gigant na trhu dominoval, Itálie se však své stroje rozhodla obohatit dosavadně nevídanou inovací a především zcela odlišnou mentalitou. Úspěch divoce burácejících motorů na trati byl důležitý nejen pro prestiž a vavříny, ale především znamenal obrovský tržní potenciál pro obchod. Italský režisér Stefano Mordini proplétá individuální osudy houževnatých jezdců a intrikujících funkcionářů se zápalenou atmosférou závodů.

Posledním přírůstkem týdenní nabídky je epochální převyprávění francouzské klasiky Hrabě Monte Christo. Nové adaptace se ujalo režijní a scenáristické duo Alexandre de La Patellière a Matthieu Delaporte. Epický a téměř tříhodinový titul odpremiéroval v nesoutěžní sekci letošního festivalu v Cannes. Klasickou předlohu Alexandra Dumase aktualizují a zároveň zůstávají věrní tradici řemeslně poctivé francouzské kinematografie. Uzpůsobuje původní dílo filmovému vyprávění a ačkoli se jej dějově striktně nedrží, zakonzervovává omamnou Dumasovu poetiku. Opírají se o poctivou výpravu a vyzdvihují vedlejší politické machinace, přičemž tematizují oddaný a občas lehce utopický boj za spravedlnost.

Novinky na VOD

Událost týdne si pro sebe uzmul Netflix, jenž 30 letech fanouškům navrací kultovní série Policajta z Beverly Hills, tentokrát s všeříkajícím podtitulem Axel F. V titulní roli s renesanci zažívajícím Eddiem Murphym, jenž se po oceňovaném výkonu Jmenuju se Dolemite navrátil například i v komedii Cesta do Ameriky 2, tvůrci opět povolávají do akce oblíbeného a svérázného policajta, jehož dceři jde o život. Zároveň se musí vyrovnat se zcela odlišným prostředím rychle se měnících policejních struktur. A pokud neholdujete blockbusterové akci ale japonskému melodramatu, katalog Netflixu nově skýtá snímek Osudově blízko, předkládající romanci dvou náctiletých, kteří zjistí, že kvůli zhoubné nemoci do pár měsíců zemřou.

Silný životní příběh představený v dokumentárním portrétu Sebevědomá žena: Diane Von Furstenberg přinesla platforma Disney+, která v tehdy muži ovládaném světě módního průmyslu založila vlastní unikátní společnost s dnes již legendárními iniciály DVF. Dokument její příběh zasazuje do celospolečenského kontextu a vyzdvihuje její důležitost v oblasti módního trhu. Do katalogu Max pak přibyl loňský vítěz Zlaté palmy v Cannes a Oscara za nejlepší původní scénář Anatomie pádu, kde můžete obdivovat akademicky strhující formální vedení a mistrovskou tematizaci abstraktnosti pravdy.

Amazon Prime Video v čele s Emmou Roberts a Tomem Hopperem uvádí novou komedii Space Cadet. Ta v konturách crazy komedie vypráví příběh konvencí zbavené a párty milující ženy, která se shodou okolností dostane do výběru vesmírného programu. Osud NASA je tak v rukou nezodpovědné, ale osobité protagonistky se srdcem na správném místě, která pěkně počechrá nervy v problémech se topícího vesmírného týmu.