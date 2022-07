Bývalý sparťanský boss Mach zpátky na Letnou? Po kolapsu v Evropě psal o koupi

Petr Mach, pod jehož vedením se Sparta trasformovala z občanského sdružení na akciovou společnost, byl výraznou postavu v českém fotbalovém zákulisí na počátku samostatné české ligy, když v letech 1992 až 1996 byl majitelem a prezidentem pražské Sparty. Nyní by se po více než čtvrtsoletí do klubu mohl pomalu vracet.

Alespoň se to tak dá vyčíst z jeho tweetů reagující na další z řady neúspěchů Sparty v předkolech evropských pohárů. "Tak již 16 let zmaru na Spartě. Už to prodejte a dejte Spartě svobodu. Nejste Sparťani, nikdy jste nebyli a nikdy nebudete. Ta ostuda, kterou Spartě děláte, je již dávno neúnosná," uvedl v prvním z tweetů, ve kterém připomněl, že právě 16 let Spartu vlastní Daniel Křetínský a právě pod jeho vedením se výraznějšího úspěchu v pohárech Sparta nedočkala, především se nedočkává ligových titulů a následných bojů o Ligu mistrů, ve které byla naposledy již v roce 2005.

V reakcích na tento tweet pak příznivci Sparty dokonce prosí bývalého sparťanského bosse, aby se do Sparty vrátil. "Tak jo. Přes tisíc lidí shlédlo můj názor. To znamená, že budu pokračovat. Mám pro ně nabídku. Nebude přijata, z důvodu poměřování velikosti pinďourů. Jsou mnohem bohatší, to ano. Ale počkám si, protože doba je taková,vzláštní. Uzraje. Kupec existuje, reálně," přidal nekdejší držitel 91 % akcií v letenském klubu záhy druhý, ještě zajímavější tweet.

Přestože to z těchto tweetů vypadá, že by chtěl být podle všeho být jednou v budoucnu Petr Mach jedním ze zájemců, v následném rozhovoru pro server isport.cz, uvedl svá lova na pravou míru: „Takhle to myšleno nebylo. Šel bych do toho, kdybych na to měl peníze. A zatím je bohužel nemám. (směje se) Musím počkat. V každém případě vím, že by o klub v určitých kruzích zájem byl. Nemohu ale nic prozrazovat, ani za ně mluvit. Jsou to mí obchodní partneři, kteří by rádi klub koupili a udělali z něj zase Spartu. Vždyť tohle není možný!" nechal se slyšet Mach v rozhovoru.

Připomeňme, že Mach má za sebou i kontroverzní minulost, jelikož byl na začátku nového tisíciletí odsouzen na 5,5 roku nepodmíněně do vězení a to za celní delikt, kterého se měl dopustit při nákupu luxusního vozu BMW. Vyfasoval k tomu navíc ještě i třítisícovou pokutu. Mach na to pak tehdy reagoval tak, že se jedná o komplot tzv. justiční mafie. Nakonec byl díky dobrému chování z pankráckého vězení propuštěn po 2,5 letech.

Kromě toho byl také stíhán za údajný úvěrový podvod z počátku 90. let, přičemž soudní řízení trvalo dlouhých deset let a nakonec byl osvobozen. Protoo se pak rozhodl s českým státem soudit za neoprávněné stíhání.