Obžaloby v kauze Šváb. Dočkal se jí i Berbr, jednomu z obžalovaných hrozí až 12 let

Zároveň taktéž uvedl, že jednomu z hlavních podezřelých pak hrozí trest odnětí svobody ve výši až 12 let. Ostatním obžalovaným pak hrozí deset let. Nyní případ postoupil tak, že policie poslala návrh na obžalobu pražskému státnímu zastupitelství. "Trestní stíhání všech fyzických osob je v současné době vedeno na svobodě," připomněl pak Ibehej.

Připomeňme, že kauza ovlivńování výsledků zápasů druhé a třetí ligy odstartovala v říjnu 2020 policejní razií na několika místech, přičemž tehdy zasahovala i v samotném sídle Fotbalové asociace ČR (FAČR) na pražském Strahově a zatkla Romana Berbra. Ten byl záhy poslán do vazby, kde nakonec vydržel čtvrtroku. Tak dlouho v ní byl i další podezřelý Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad. A právě tento klub má být mezi dalšími obžalovanými a mělo by se tak jednat o tu jedinou právnickou osobu. Mimochodem, ve vazbě tehdy byli i rozhodčí Tomáš Grimm a bývalý prvoligový fotbalista Michal Káník.

Podle kriminalistů šlo o organizovanou zločineckou skupinu, která měla mít na starost ovlivňování zápasů především zmiňovaného Vyšehradu a to v sezóně 2018/19. To vše proto, aby právě Vyšehrad tehdy postoupil do duhé ligy, což se mu také nakonec podařilo, a také kvůli sázkám.

Roman Berbr pak figuruje i ve větvi kauzy týkající se zproněvěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu. Mělo jít o částku ve výši 850 000 korun. Pochopitelně, že jak Berr, tak Rogoz svou vinu odmítají.

Mezi obžalovanými by měli být oi další stíhání v této kauze, tedy rozhodčí Jiří Houdek, Miloš Vitner, Marek Janoch, Robert Hájek, Michal Myška, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Pavel Vlasjuk, Jan Cihlář a Jiří Musil. Právě o těchto jménech už informoval server deníku Sport.

Jako důledek této kauzy byl Vyšehrad etickou komisí FAČR vyloučen z třetí ligy a byl tak přerazen až do pražského přeboru, kde tak bude hrát tento pražský celek od příští sezóny 2021/22. Protože je v této kauze FAČR poškozenou stranou, znamená to, že má přístup k policejnímu spisu a její etická komise tak může v případu rozhodovat bez ohledu na to, jak bude probíhat trestní řízení.