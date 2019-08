Opravdu vybraná společnost. Petr Čech přilosoval Slavii k Barceloně, Dortmundu a Interu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Slávisté si prakticky mohli jen a jen vybírat, na který že slavný evropský klub by mohli v základní skupině Ligy mistrů UEFA narazit. Někteří si přáli konfrontaci s anglickým fotbalem a třeba přímo s obhájcem slavné ušaté trofeje Liverpoolem, někteří zase příjezd Cristiana Ronalda a jeho Juventusu Turín do Prahy. Tato přání sice zůstala nevyslyšena, ovšem i tak se mohou těšit na hvězdný podzim. Do Edenu totiž přijede parta kolem Lionela Messiho z katalánské Barcelony, Borussia Dortmund či Inter Milán s Romelem Lukakem v kádru. O tom, že se právě s těmito soupeři Pražané utkají, rozhodl mimo jiné i již bývalý český gólman Petr Čech, jenž se zúčastnil slavnostního losování v Monaku.