Skvělý vstup do boje o Ligu mistrů. Plzeň na umělé trávě v Helsinkách vyhrála 2:1

K tomu, aby vstoupili Viktoriáni celkově do kvalifikace o Ligu mistrů úspěšně, bylo samozřejmě potřeba vstoupit dobře i do tohoto zápasu. A to se Plzni podařilo na výbornou, protože po Buchově zakončení zahráli domácí rukou v šestnáctce a byla tak pro Západočechy nařízena penalta. K té se následně postavil Chorý a bez problémů ji proměnil, otevřel tak skóre již po šesti minutách hry, 1:0 pro Plzeň.

Po půlhodině hry mohla být Plzeň ještě šťastnější, kdyby se Chorému podařilo zapsat se do střelecké listiny podruhé, to by ovšem v momentě, kdy byl sám před gólmanem Hazardem, musel volit střelu místo přihrávky na Havla u pravé tyče. Chvíli na to se sice Viktoriánům povedlo dostat míč do sítě zásluhou Hejdy, jenže tehdy následnou radost zkazil odmávaným ofsajdem asistent rozhodčího.

Domácí HJK Helsinky hnány velice slušně zaplněným stadionem s umělou trávou dělaly v úvodu zápasu o něco větší problémy plzeňské defenzivě, jelikož se hned do dvou příležitostí tehdy dostal nejnebezpečnější hráč finského celku Radulovič. Zatímco proti jeho první střele dokázal skvěle gólman Staněk zakročit, ta druhá střela mířila do břevna. Ještě před těmito šancemi zakončoval Tenho hlavou jen těsně vedle. Není divu, že byl kouč Michal Bílek z těchto situací na hrací ploše naštvaný.

Obranná linie Plzeň nebyla zrovna silná v kramflecích a nejinak tomu bylo i v úvodu druhé půle, kdy toho využil Radulovič, jenž z dorážky mezi nohy překonal gólmana Staňka, jenž si krátce před tím dokázal poradit proti Hostikkově pokusu, 1:1.

Naštěstí to na Viktoriánech nezanechalo žádné vážnější následky a o sedm minut později dokázali odpovědět nejlepším možným způsobem. Při rychlé protiakci přiťukl Bucha balón nabíhajícímu Kopicovi, ten simíč před šestnáctkou povodil do lepší střelecké pozice a pak vypálil po zemi k levé tyči. Gólman Hzard byl tehdy bez šance, 2:1 pro Plzeň.

Do závěrečného hvizdu už se nic zásadního ani jedné straně nestalo a to i díky daleko zlepšené defenzivní činnosti oproti předešlým minutám ze strany Plzně. Přesto je potřeba, aby na ni do odvety zapracovala, aby tak slibný výsledek z Helsinek nepřišel vniveč.

Úvodní utkání 2. předkola fotalové Ligy mistrů (20.7.2022):

HJK Helsinky - Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)

Branky: 50. Radulovič - 6. Chorý z pen., 57. Kopic. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Č. Hora). ŽK: Tenho, Murilo - Bucha, Kopic, Mosquera. Diváci: 5246.

Helsinky: Hazard - Hoskonen, Tenho (70. Peltola), Raitala - Browne, Hetemaj (79. Yli-Kokko), Väänänen, Murilo (79. Soiri) - Radulovič, Abubakari, Hostikka (70. Boujellab). Trenér: Koskela

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (85. Holík), Sýkora (85. Qose), Mosquera - Chorý (81. Dedič). Trenér: Bílek