Fotbalovou Anglii bude trénovat třetí zahraniční trenér v historii. Němec Thomas Tuchel

Thomas Tuchel není pro Angličany rozhodně neznámým jménem. Na klubové úrovni totiž vedl londýnskou Chelsea, kterou před třemi lety dovedl k triumfu v Lize mistrů. Kromě toho také s tímto klubem došel k triumfům v evropském Superpoháru i na klubovém světovém šampionátu.

Právě svoji vazbu s anglickým fotbalem Tuchel zdůrazňoval ve svém prohlášení. "Jsem velice hrdý, že se mi dostalo cti vést anglický tým. Už dlouho mám osobní vztah k anglickému fotbalu a zažil jsem díky tomu neuvěřitelné okamžiky," uvedl konkrétně kouč, s nímž anglická fotbalová asociace podepsala smlouvu trvající už 8. října, přičemž jeho hlavním úkolem je s Anglií postoupit na mistrovství světa v roce 2026. "Mít možnost reprezentovat Anglii je obrovská výsada a z příležitosti pracovat s touhle mimořádnou a talentovanou partou jsem nadšený. S Anthonym uděláme vše pro to, aby byla Anglie úspěšná a fanoušci měli na co být hrdí," pokračoval dále Tuchel, jenž tak představil svého asistenta Anthonyho Barryho.

Co se týče dosavadního prozatímního kouče Carsleyho, tak ten nyní vedl Anglii v Lize národů v zápasech proti Řecku a Finsku, přičemž s Řeckem se Anglie pod Carsleyho vedením v rámci této soutěže utká ještě v listopadu, stejně jako s Irskem.

S Thomasem Tuchelem se dodře zná anglický kanonýr Harry Kane, který se s ním setkal v Bayernu Mnichov. "Thomase dobře znám z minulého ročníku. Fantastický trenér, fantastický člověk," nechal se slyšet Kane.

Pro Anglii je angažování zahraničního trenéra stále tabu

Přestože už v minulosti anglická reprezentace zažila dva zahraniční trenéry, Švéda Svena Görana Erikssona a Itala Fabia Capella, ozývá se kritika, že se jedná o zahraničního trenéra a že by Anglii měl vést spíše anglický kouč. „Omlouvám se, že mám jen německý pas. Ale možná mohli fanoušci cítit moji vášeň pro anglickou Premier League i pro celou zemi, rád jsem tu žil i pracoval. Doufám, že je dokážu přesvědčit, jak hrdý jsem na to, že jsem se stal anglickým trenérem. Udělám vše pro to, abych ukázal respekt,“ odrážel kritiku Tuchel na své první tiskové konferenci po podepsání smlouvy.

Třeba takový bývalý kouč West Hamu nebo Tottenhamu Harry Redknapp má jasný názor na Thomase Tuchela. „V několika klubech přišel o práci poměrně rychle a určitě to není tak, že by měl všude obrovský úspěch. V několika klubech přišel a odešel,“ nebral si servítky v rozhovoru pro Sky Sports a pokračoval: „Chtěl jsem, aby Anglii trénoval Angličan. Jsem velký patriot, myslím si, že bychom měli mít anglického manažera, ale zřejmě byl malý výběr.“

Bývalý anglický reprezentant Jamie Carragher pak pro Sky Sports řekl toto: „Nejde jen o Anglii – myslím, že stejné to je u Itálie, Německa nebo Francie. Portugalsko momentálně vede Robert Martinez, což mi přijde zvláštní. To je ale můj pohled na věc. Anglie má nyní skvělého trenéra, ale myslím si, že bychom měli mít anglického manažera.“

Daleko smířlivější byl k Tuchelovi známý anglický fotbalový komentátor Gary Lineker. „Není pochyb o tom, že má neuvěřitelný životopis, ale tohle pro něj bude úplně jiná zkouška. Od asociace je to odvážný krok – musí vyhrát mistrovství světa nebo Evropy, kvůli tomu ho angažovali. Je to jednoduché, potřebujeme trofej. A potřebujeme trenéra, který to dokáže. Tuchel si po pohledu na soupisku řekl, že je v ní tolik talentu, že je to neuvěřitelná příležitost něco vyhrát,“ uvedl. I on by ale i tak rád viděl anglického trenéra u národního týmu a lidně by u něj nechal Carsleyho. „Já bych si ale přál, aby zůstal Carsley, jelikož jsem u něj viděl dost na to, abych si byl jistý, že mu hráči opravdu důvěřují a že je dostatečně vynalézavý.“

Na téma možných nových ryze anglických koučů v anglickém národním týmu odpovídal na tiskové konferenci i samotný šéf Fotbalové asociace Mark Bullingham. „Udělali jsme pohovory s přibližně deseti lidmi a v rámci toho jsme vedli rozhovory i s některými anglickými kandidáty,“ prozradil konkrétně.

Mezi kandidáty na trenéra reprezentace měli být třeba bývalý trenér Brightonu a Chelsea Graham Potter nebo bývalý záložník Manchesteru United a současný lodivod Middlesbrough Michael Carrick.