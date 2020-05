Češi si příští rok na MS zahrají běloruskou skupinu. Spolu se Slováky, Rusy a Švédy

Druhou skupinu B budou hostit v lotyšské Rize a jak rozhodla Rada Mezinárodní hokejové federace IIHF, v ní se spolu utkají následující týmy: Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.

Obě skupiny MS se skládají podle toho, na jakých místech se jaké národní ztýmy nacházejí v aktuálním světovém žebříčku IIHF. Běloruští pořadatelé však využily výjimky a do své skupiny tak přetáhli Rusko na místo Kanady. "Rada IIHF tak vyhověla žádosti Běloruska, které má jako pořadatelská země právo navrhnout z marketingových důvodů ve složení skupin jednu změnu. Vzhledem k jejich předpokládanému počtu jsou ruští fanoušci pro pořadatele pochopitelně velmi atraktivní," vysvětlil důvod změny Martin Urban, generální sekretář Českého hokeje, a pokračoval: "Podobné přesuny nejsou neobvyklé, přistoupili k nim například i pořadatelé neuskutečněného šampionátu ve Švýcarsku."

"Na šampionátu chceme uspět a soupeře si proto nevybíráme, poradit si musíme s každým," řekl ke skupinám a k soupeřům českého mužstva jeho budoucí kouč Filip Pešán. "Pokud jde o změnu ve složení skupiny, zásadní rozdíl mezi Kanadou a Ruskem nevidím. Další komentáře by byly předčasné, protože v současné době nevíme, jak bude vypadat příští sezona NHL, a od toho se budou odvíjet i soupisky, s nimiž jednotlivá mužstva na mistrovství světa přijedou," dodal.

Podle původního plánu se má šampionát v Bělorusku a Lotyšsku v roce 2021 konat od 7. května do 23. květnam přičemž by se měl šampionát pyšnit sloganem "Vášeň. Bez hranic." Vypadá to však, že se bude hrát o něco později a to samozřejmě kvůli stále trvající pandemii koronaviru. Rada IIHF tak nově navrhuje, aby se šampionát konal od 21. května do 6. června, ovšem toto odložení o dva týdny musí ještě potvrdit mimořádný kongres IIHF. Ten má být na programu letos 24. června a bude se konat prostřednictvím videokonference.

Dva týdny po MS v Bělorusku a Lotyšsku by se pak měly podle Rady IIHF konat šampionáty první divize skupiny A i B a to především proto, že se v jednotlivých zemích kvůli koronavirové krizi zpozdí začátky jejich národních soutěží. Ty jinak finišují svými play-off před startem MS. "Již nyní je zřejmé, že začátek sezony bude v mnoha našich špičkových ligách pozdržen. Musíme se pokusit přizpůsobit náš rozvrh ročníku tak, abychom dali evropským ligám a klubům několik dnů navíc, aby mohly sezonu dokončit," řekl k tomu samotný prezident IIHF René Fasel.

Ani pro jednu pořadatelskou zemi nebude šampionát v roce 2021tím premiérovým. Zatímco v Rize se elitní MS konalo již v roce 2006, v Minsku se uskutečnilo v roce 2014. Hlavním dějištěm bude Minsk Arena pyšnící se kapacitou pro 15 086 diváků. Právě tady se odehrají nejen zápasy skupiny A, ale i dvě čtvrtfinále , obě semifinále a finále. Pro pořádek dodejme, že do arény v Rize se vejde 10 300 diváků.

Obhajovat titul mistra světa z roku 2019 budou Finové.

Složení skupin MS 2021:

Skupina A (Minsk): Rusko, Švédsko, ČR, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko, Velká Británie

Skupina B (Riga): Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie, Kazachstán