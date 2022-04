Hokejistům Sparty se podařilo druhé utkání v Třinci vyhrát a srovnat stav finále

Sparta chtěla něco oproti nevydařenému úvodnímu utkání změnit a proto se realizační tým v čele s Josefem Jandačem rozhodli pro změnu hned ve třech útočných formacích. Byli to ale domácí, kteří vstoupili do druhého zápasu aktivněji, ovšem do výraznější šance se navzdory předešlých několika střelám dostali až v osmé miinutě, kdy zakončoval Chmielewski, po němž nebezpečně dorážel Vrána. Gólman Hudáček ale už tehdy ukázal, že bude dělat domácím potíže. Postupem času se Pražanům podařilo vbyrovnat hru, ale dlouho ani oni nemohli přijít na recept k překonání soupeřova gólmana Ondřeje Kacetla.

Třinec měl příležitosti ke skórování i v úvodu druhého dějství, kdy dostali možnost dvou přesilových her, ovšem v rámci nic ve svých příležitostech neuspěli ani Dvořáček, ani Kaše. To ve svém oslabení více dělali neplechu sparťané. Oceláři během druhé třetiny jinak moc výrazných šancí neměli, jen při rovnovážném počtu na ledě se do jedné dostal Roman. Při své individuální akci pak neuspěl ani Růžička. A tak to tedy byli hosté, kterým se tedy opět podařilo v této sérii otevřít skóre. Ve 33. minutě zpoza branky našel před Kacetlem Forman Řepíka, ten sice napoprvé Kacetla nepřekonal, napodruhé z ostrého úhlu už ale ano, 1:0 pro Spartu.

Dvě minuty na to mohli být Pražané ještě veselejší, kdyby se však v jasné příležitosti před odkrytou brankou trefil do sítě Horák, Kacetl ale tehdy bravurně zasáhl betonem. Protože pak ke konci durhé třetiny dokázali domácí ubránit oslabení, vlilo jim to krev do žil a začali podobně jako v pondělí ožívat.

Tentokrát to však ale k žádnému velkému obratu nevedlo, jelikož vše zhatril ve třetí třetině faul Marcinka. Tehdy tak byl sílící tlak Třince tentam, přestože ještě v oslabení mohl po brejkové příležitosti vyrovnat Hrehorčák, ale na Hudáčka si nepřišel. Následně se vyrovnat nepodařilo ani Michalu Kovařčíkovi. Po Thorellově příležitosti na druhé straně pak sparťany zachránila tyč při šanci Svačiny.

Pak si vzal puk sparťanský fantom Řepík, jenž se po přehrání jednoho z branících třineckých hráčů dostal ke střele, kterou ještě Kacetl zlikvidoval, ovšem kotouč vyrazil jen před sebe, kde byl nikým nehlídaný Pavelka a ten puk zasunul za jeho záda, 2:0 pro Spartu.

Až v 59. minutě se domácím podařilo poprvé překonat gólmana Hudáčka při hře bbez brankáře 6 proti 4 a to díky Eriku Hrňovi. Pražané se ale poté dokázali ubránit a poprvé v sezóně se tak mohli radovat z výhry nad Třincem.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas (19.4.2022):

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Hrňa (Nestrašil, M. Růžička) - 33. Řepík (Forman, Polášek), 54. T. Pavelka (Řepík). Rozhodčí: Pešína, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Stav série: 1:1

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Bakoš, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, D. Kaše. Buchtele - Šmerha, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava