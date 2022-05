Podle Jalonena to bude skvělý večer pro hokej. Odmítá, že by tým táhl jen první útok

Svou radost z postupu mezi nejlepší čtyři po úspěchu ve čtvrtfinále s Německem Jalonen nikterak neskrýval. "Ta cesta trvá už devět týdnů, během nichž se stala spoustu věcí. Zítra si to musíme všichni užít. Bude to skvělý večer pro hokej. Musíme načerpat fyzickou i psychickou sílu a doplnit energii. A naším cílem je samozřejmě vítězství. Odehrát zase naplno šedesát minut a vyhrát," připomněl finský stratég, že jeho cesta u národního týmu začala právě před devíti týdny, kdy započala dlouhá příprava.

Že mezi nejlepší čtyřku postoupili Češi právem, to slyyšel Jalonen i od svbého krajana trénující Němce Toniho Söderholma. "Říkal, že jsme byli mnohem silnější v osobních soubojích. Cítil jsem to stejně. Síla, energie, ochota jít do soubojů, to vše bylo na naší straně. Takové věci pak rozhodují. A taky jsme měli štěstí. Bylo tam pár okének při kontrech Němců, ale to se stává. K tomu, abyste dosáhli úspěchu, potřebujete mít i štěstí," řekl Jalonen.

Ten tak přiblížil, co bude muset jeho mužstvo zudělat proto, aby uspělo i proti silné Kanadě. "Hráči se musí obětovat. Zblokovali jsme spoustu střel, ale i přesto jsou všichni hráči zdraví. To je moc důležité. Zase to bude o speciálních formacích na přesilovky a oslabení, jak to v takových zápasech vždycky bývá. A my musíme být rozhodně výborní v obou těch ohledech, pokud chceme uspět," je si vědom Jalonen.

Ten nechce vyzvihovat jen první formaci Pastrňák-Krejčí-Červenka, která se stará o produktivitu týmu ze všech nejvíc. "Počítáme pouze výhry. Nemůžu a nebudu kritizovat jiné hráče, že góly nedávají. Samozřejmě doufám, že je dají, ale hokej je týmový sport a já sleduju jen týmové statistiky. Ty jsou pro mě hlavní. Tým vyhrává, tým prohrává, nikoliv jednotlivci," nechal se slyšet inský trenér v českých službách, jenž ocenil improvizaci elitního útoku. "Jsou na to dost šikovní. Viděli jste ty góly v přesilovce? Kdo tohle dokáže? Mají opravdu mimořádné schopnosti. Dobře si dávají puk a velmi dobře o sobě vědí, kde jak se kdo pohybuje. Zároveň ale pořád poctivě pracují pro tým."

Vyjádřil se ale i k ostatním lajnám, které podle něj taktéž pracují velice dobře. "Mně se vážně líbilo, jak čtvrtfinále odehrály všechny čtyřim (lajny). Obránci a gólman také odvedli skvělou práci, to všechno nám dává šanci na výhru. Třeba Karel Vejmelka v brance svým klidem nabíjí celé mužstvo. Nebudu kritizovat některé hráče, že góly nedávají. Samozřejmě doufám, že je třeba v sobotu dají, ale hokej vyhráváme i prohráváme společně jako tým," uvedl pro sport.cz.

A ztratil slovo i kapitánovi národního týmu a nejproudktivnějším Čechovi tohoto turnaje Romanu Červenkovi. "Hraje skvěle, ale není na to sám. Má kolem sebe spoluhráče, celý tým. Mohu však potvrdit, že se mi líbí, jak hraje. Má zkušenosti a v roli kapitána si vede výborně. Je to opravdu skvělý kapitán," pochvaluje si.