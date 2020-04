Šéf hokejového Hradce měl sprostě nadávat řediteli extraligy. Kvůli smírčí komisi

Nejprve nebyl Schön vůbec spokojen s tím, že nebyl informován o tom, že dva hráči z pěti, kterým byla podána výpověď, tedy Lukáš Žejdl a Petr Šidlík, podali svazové smírčí komisi návrh na její zahájení v jejich případech. Pak ho mělo rozčílit i to, že měl svaz e-mail o zahájení samotného řízení poslat na špatnou adresu klubového advokáta.

„Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že náš klub vůbec nebyl informován, že dva naši hráči (Petr Šidlík a Lukáš Žejdl) podávají návrh na zahájení smírčího řízení. Tudíž jsme neměli možnost se k případu vyjádřit. Pan ředitel (extraligy) Řezníček podle mého názoru evidentně úmyslně zasílal e-mail na špatnou adresu našeho advokáta, tudíž mu nedorazil. Z mého pohledu se jedná o naprosto jasný úmysl poškodit klub," řekl konkrétně Schön pro server Sport.cz.

Hokrjový svaz pochopitelně takováto tvrzení odmítá. „O zahájení řízení byl klub informován e-maily, adresovanými generálnímu manažerovi (Aleš Kmoníček) a sekretariátu klubu dne 26. a 31. 3. 2020. Součástí informací byl text podaných návrhů s upozorněním, že splňují požadované náležitosti a s výzvou, aby k nim klub zaslal ve stanoveném termínu stanovisko," uvedl k tomu tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Svaz rozhodnutí své smírčí komise o neplatnosti výpovědí měl prý zaslat bez většího prodlení klubovému generálnímu manažerovi Aleši Kmoníčkovi. „S tím, že vzhledem k rozsahu věci obdrží účastníci řízení podrobné písemné odůvodnění – jak je v podobných případech obvyklé – později," dodal Zikmund.

Ke kritice Miroslava Schöna se později vyjádřil i samotný ředitel extraligy Josef Řezníček. „O návrzích na zahájení smírčího řízení jsme Mountfield HK informovali, konkrétně jeho generálního manažera Aleše Kmoníčka a rovněž sekretariát klubu. V případě Šidlíka jsme vyjádření od klubu dostali, v případě Žejdla do stanoveného termínu nikoliv. Pan Schön ale nemůže tvrdit, že od nás žádné vyjádření nedostal," řekl pro Sport.cz a pokračoval: „Zvlášť když jsem v úterý ráno obdržel jeho telefonát. Byl velice nepříjemný, až vulgární. Takže jsme hovor po nějaké době přerušili. Ta diskuze byla velmi rychle ukončena. Z jeho reakce jsem vycítil, že jsme měli pochybit a něco jim zamlčet. A že to proti nim děláme úmyslně."

Proti Schönovým slovům o znechucení Řezníčkem a o tom, že by měl snad svaz svými kroky hradecký klub poškozovat se možná bude ředitel extraligy právně bránit. Takovéto výpady ze strany hradeckého šéfa nechápe. „Je to absolutní nesmysl a hrubé obvinění. Považuju to za velký úlet pana Schöna. Nevím, z čeho jeho zloba pramení, ale jestli je z toho někdo znechucený, tak jsem to teda já. Jsem znechucený z jeho nařčení," nechal se slyšet Řezníček.

„Vezmu si nějaký čas na rozmyšlenou, zatím je to čerstvé. Uvidím taky, jestli se ta kauza nějak dál vyvine. Myslím si ale, že se to uklidní, protože (ze strany Hradce Králové) jde o nepodložená tvrzení," dodal pak k onomu možnému soudnímu řízení s Miroslavem Schönem kvůli jeho slovům.