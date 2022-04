Třinec prvním finalistou play-off, Sparta svůj mečbol v Budějovicích nevyužila

Obhájci titulu z Třince stačily v semifinále pouze čtyři zápasy k tomu, aby se po roce opět dostali do finále. V něm se mimochodem představí Slezané počtvrté za sebou a budou v něm usilovat o svůj třetí triumf v řadě. Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu letošního play-off ještě neprohrál, bude patřit i letos ve finále k favoritům na celkové vítězství.

K postupu do letošního finále mu výrazně svými výkony pomohl gólman Ondřej Kacetl, který zamkl branku před mladoboleslavskými nájezdníky i tentokrát, v pátečním čtvrtém semifinálovém zápase. O obě třinecké branky se postarali postupně Dravecký a Růžička. Středočeši se po celý zápas marně hledali a marně pak hledali něco, čím by svého soupeře překvapili. Nakonec se zmohli jen na jedinou branuk a to až v 57. minutě, kdy snížil na konečných 2:1 pro Třinec Kelemen.

Budějovičtí se i bez Gulaše postarali o prodloužení série

Zatímco tedy série mezi Třincem a Mladou Boleslaví skončila, ta mezi Spartou a Českými Budějovicemi bude po víkendu pokračovat minimálně pátým zápasem. Výsledkem 3:1 totiž doma Jihočeši svého pražského soka dokázali porazit, když se o vítěznou branku pět minut před koncem druhé třetiny postaral Abdul a když pak v 57. minutě na konečných 3:1 ještě zvýšil exsparťan Pech.

Českobudějovický Motor tak tedy dokráčel pro ně k důležité výhře i přes to, že se tentokráte musel obejít bez svbé opory Milana Gulaše, jenž měl jednozápasovou stopku za svůj faul do hlavy Davida Tomáška ze třetího zápasu. Kromě něj se pak domácí nemohli spolehnout ani na jiného útočníka Václava Karabáčka, jenž je zraněný. To do sestavy Pražanů se pro změnu po pauze zaviněné zraněním vrátil David Kaše.

Semifinále play off hokejové extraligy, 4. zápasy (8.4.2022):

Mladá Boleslav - Třinec 1:2

Branky: 57. Kelemen - 10. Dravecký, 37. M. Růžička

Stav série: 0:4, postupuje Třinec

České Budějovice - Sparta 3:1

Branky: 23. D. Voženílek, 36. Abdul, 55. Pech - 34. E. Thorell

Stav série: 1:3