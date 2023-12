Hokejové Pardubice si stěžují na finského soupeře. Kontumace zápasu Ligy mistrů nedosáhly

"Došlo ke změně v zápise a Lukko ji nenahlásilo na Ligu mistrů, ani nám. My jsme tu věc hledali v řádech soutěže, kde nic takového není. Soutěž se tím musí zabývat, došlo k chybě a my tento krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný," okomentoval Dědek pro server isport.cz, proč žádá o tak radikální krok.

Kromě výše zmíněné údajné administrativní chyby soupeře pak Dědek poukazoval také na dvojici sudích Michaela Tscherriga a Stefana Hürlimanna, kteří podle něj hrubě ovlivnili zápas. "Myslím, že to viděli všichni, jejich výkon byl na čtvrtfinále Ligy mistrů ostudný. Sem tam se stane, že něco přehlédnete. Ale když přijede náš kapitán k rozhodčímu s roztrženým rtem, zeptá se ho, proč nepískl faul, slyší, že tam nic nebylo. Po zápase se přišel omluvit, že udělal chybu, protože jsme měli mít čtyři minuty přesilovku. Jsem z toho rozladěný, ale tam těch nepřesností bylo tolik...," přiblížil Dědek, jakým způsobem duel probíhal.

Pardubický majitel pak prozradil, že výkon rozhodčích se nezamlouval ani šéfovi Ligy mistrů Baumannovi. "Volal od nás do centrály Ligy mistrů, kde mu potvrdili, že chyby tam jsou. Jenže co on s tím udělá, nic. Sám z toho byl nešťastný, spočítal asi sedm hrubých chyb," řekl Dědek.

Ten ale i tak uznal, že Pardubicím vstup do čtvrtfinále vůbec nevyšel, což dokládá ta skutečnost, že už po 17 minutách Východočeši prohrávali 0:4. "Zaplaťpánbůh se na konci podařilo snížit a kluci si dali šanci i do odvety. Prohrát 4:6 znamená, že jsme pořád ve hře," zakončil Dědek.

O den později, ve čtvrtek, se Petr Dědek a spol. dozvěděli verdikt vedení Ligy mistrů, že se administrativní chyby finský celek nedopustil. „Postupy provedené před středečním utkáním Dynama Pardubice a Lukko Rauma byly plně v souladu s Řádem CHL a byly řádně splněny veškeré povinnosti, které uvádějí, že v případě zvláštních okolností; jako je zranění nebo onemocnění; ke kterým dojde během rozbruslení na ledě a před začátkem utkání, mají kluby povoleno provést výměnu(y) hráče na soupisce před úvodním vhazováním,“ nechala se slyšet ve vyjádření pro sport.cz ředitelka komunikace Ligy mistrů Monika Reinhardová a pokračovala: „Toto pravidlo je ve spojení s pravidlem IIHF 5.1. který v části uvádí ´Hráči mohou být přidáni nebo odstraněni až do úvodního vhazování´.“

Dodejme na závěr, že odveta čtvrtfinále se hraje příští týden v úterý a hosté budou muset v tomto zápase vyhrát alespoň o tři góly, aby mohly pomýšlet na postup v soutěži.