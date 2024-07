LOH 2024: Jachtařská senzace na dohled? Česká posádka Burska-Tkadlecová je krok od finále

Po úspěchu na minulých Hrách v Tokiu, kde český fleretista s běloruskými kořeny Alexander Choupenitch zazářil a dokázal dojít až k bronzu, na něj mířily zraky českých fanoušků. Nebylo se čemu divit, čekali od něj podobně medailový kousek. Jenže tentokrát pod pařížskými pěti kruhy jeho cesta skočila v osmifinále a to poté, co si sice nejprve ve 2. kole poradil s Polákem Michalem Siessem 15:3 a zvlášť poté, co v následujícím kole nestačil na Itala Guillauma Bianchia, se kterým prohrál vysoko 5:15.