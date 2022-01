Ledecká pokračuje na lyžích ve skvělé formě. V super-G v Cortině si vylepšila maximum

Pro českou závodnici Ester Ledeckou se jednalo s největší pravděpodobností o poslední závod na lyžích před Zimními olympijskými hrami v Pekingu, kterého se zúčastnila. Příští víkend by se už měla obhájkyně zlatých olympijských medailí z Pchjongčchangu 2018, jak v lyžařském super-G, tak v paralelním obřím slalomu na snowboardu, přesouvat do dějiště Her a na příštím lyžařském podniku v Garmish-Partenkirchenu se tak nepředstaví.

V neděli tedy jako první vyjela do trati, kterou v Cortině tentokrát postavil její trenér Franz Gamper. Na její jízdě bylo znát, že riskuje, o rychlou jízdu v jejím podání nebyla nouze, nakonec ale ze všeho nejméně povedeně zvládla střední pasáž tratě a skoro pak nemusela být ani klasifikována. Jen tak tak se totiž vešla do závěrečné branky po posledním skoku. Cíl nakonec protnula v čase 1:21,59 minuty.

V průběžném vedení závodu se ale dlouho Češka neohřála. Hned další závodnice, Francouzka Tessa Worleyová, byla o sedm setin rychlejší a překonala jí pak i Rakušanka Tamara Tipplerová. Ledeckou se pak podařilo porazit dalším pěti závodnicím, což znamenalo, že se Ledecká poosmé v kariéře nakonec objevila ve výsledkové listině závodu super-G v elitní desítce.

Nejen domácí fanoušci, ale vůbec celá lyžařská veřejnost byla pochopitelně zvědavá na to, jak se super-G povede italské favoritce Sofii Goggiaové. Vítězka sobotního sjezdu ovšem na tento svůj úspěch nenavázala. Opět jela rychle, jak je jejím zvykem, po polovině závodu ale ztratila kontrolu nad svými lyžemi, ty se jí rozjely a tvrdě spadla, že se každý musel bát o její zdraví. Přestože do cíle pak odjela po svých, musela v cílovém prostoru do stanu a pak musela s pomocí odejít na další vyšetření.

O italskou radost se tak v tomto závodě postarala Elena Curtoniová, pro kterou tak byla premiérová výhra v super-G v rámci Světového poháru vůbec. V rámci alpského lyžování obecně to pak bylo pro Curtoniovou teprve druhé vítězství v kariéře. Tentokrát tedy zvítězila s devítisetinovým náskokem na druhou Tipplerovou, třetí skončila Michelle Gisinová ze Švýcarska.