MS v Kataru: Nizozemci ani Argentinci žádné překvapení v osmifinále nepřipustili a střetnou se ve čtvrtfinále

Byli to i přes veškeré papírové předpoklady Američané, kteří začali osmifinále s Nizozemci lépe. Už po třech minutách hry se do šance z bezprostřední blízkosti dostal Pulisic, ten však nechal vyniknout nizozemského gólmana Nopperta. To Nizozemci byli efektivnější a hned ze své první šance otevřel skóre. To se poprvé ukázal Dumfries, jenž zprava nacentroval do šestnáctky osamocenému Depayovi, pro nějž už nebyla žádná těžká práce dostat míč do americké sítě. V následujících minutách první půle se mnoho akcí ani na jedné straně příliš neurodilo, ovšem až když už se tato část hry nachylovala ke svému konci, Nizozemci znovu udeřili. Podobnou přihrávkou jako u prvního gólu se prezentoval zpětnou přihrávkou zprava do šestnáctky, kde našel tentokrát Blinda a právě ten uklidnil zemi tulipánů.

Na začátku druhé půle se snažili duel zdramatizovat Američané, americkému stoperovi Reamovi se to ale tehdy nepovedlo. Na druhé straně mohlo být po amerických nadějích, kdyby se od Zimmermana odrazil míč do americké sítě, gólman Turner ale naštěstí pro něj balón vyrazil. Následně se o zvýšení pokoušel McKennie, jeho pokus ale mířil nad a poté neuspěl ani Koopmeiners zpoza vápna. Čtvrthodiny před koncem Depay nechtěně nahrál Wrightovi, jemuž se sice povedlo obehrát gólmana Nopperta, ale gól díky včasnému obrannému zákroku Dumfriese stejně nedal. Záhy si ale Wright spravil chuť, když centrovaný balón zprava od Pulisice podsekl kopačkou takovým způsobem, že balón přeloboval gólmana Nopperta a zapadl do branky. Američané cítili naději, ale tu jim uzmul všudypřítomný Dumfries, když zužitkoval Blindův centr a volejem ke vzdálenější tyči tak poslal Nizozemce do čtvrtfinále.

Duel Argentiny s Austrálií toho v úvodu mnoho nenabídl a to především proto, že Australané sáhli k bránění, ale nic jim to nakonec nebylo platné, protože fotbalovou nudu ve 35. minutě rozčísnul sám velký Lionel Messi, který skóroval po převzetí balónu od Otamendiho v šestnáctce. Ani začátek druhé půle nebyl, co se týče atraktivity o nic lepší. Opět se tehdy dostal Messi k zakončení, ale tentokrát neuspěl. V 57. minutě pomohla k druhému argentinskému gólu riskantní rozehrávka Australanů, při které chyboval gólman Ryan, k míči se dostal Álvarez a ten tak tedy zvýšil na 2:0. Zdálo se, že Jihoameričané dojdou k vítězství v pohodě, o dvacet minut později ale vypálil z dálky Goodwin takovým způsobe, že od bránícího Fernándeze se ztečovala do argentinské branky, 2:1. A nemuselo zůstat jen u toho, za chvíli tu byl Behich s individuálním slalomem až do šestnáctky, ale branka z toho nebyla. V samotném závěru pak měl na kopačce vyrovnání Kuola, ale z bezprostřední blízkosti gólmana Martíneze nepřekonal. Argentina tak tedy mohla začít slavit postup.

Konečné výsledky osmifinálových zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru (3.12.2022):

Nizozemsko - USA 3:1 (2:0)

Branky: 10. Depay, 45.+1 Blind, 81. Dumfries - 76. Wright. Rozhodčí: Sampaio - Boschilia, Pires (všichni Braz.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Koopmeiners, F. de Jong (oba Niz.). Diváci: 44 846

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké (90.+3 De Ligt) - Dumfries, De Roon (46. Bergwijn), F. de Jong, Blind - Klaassen (46. Koopmeiners) - Gakpo (90.+3 Weghorst), Depay (82. Simons). Trenér: Van Gaal

USA: Turner - Dest (75. Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (90.+2 Morris) - Adams - Musah, McKennie (67. Wright) - Weah (67. Aaronson), Ferreira (46. Reyna), Pulisic. Trenér: Berhalter

Argentina - Austrálie 2:1 (1:0)

Branky: 35. Messi, 57. Álvarez - 77. Fernández (vl.). Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Irvine, Degenek (oba Austrálie). Diváci: 45 032

Argentina: E. Martínez - Molina (80. Montiel), Romero, Otamendi, Acuňa (72. Tagliafico) - De Paul, Fernández, Mac Allister (80. Palacios) - Álvarez (71. Lautaro Martínez), Messi, Papu Gómez (50. Lisandro Martínez). Trenér: Scaloni

Austrálie: Ryan - Degenek (72. Karacic), Souttar, Rowles, Behich - Leckie (72. Kuol), Baccus (58. Hrustic), Mooy, McGree (58. Goodwin) - Duke (72. Maclaren), Irvine. Trenér: Arnold