MS ve fotbale 2022: Do osmifinále jde Nizozemsko či Anglie, postup urvala i Argentina s Messim

Jako první se v duelu skupiny A mezi Senegalem a Ekvádorem hned po třech minutách hry dostal do úvodní šance afrického celku Gueye, který ale jen těsně minul branku. Pět minut na to se pro změnu Dia ocitl v příležitosti, ale taktéž neuspěl, a to samé se dalo říct o akci Ismaila Sarra, který přestřelil. Na druhé straně se další ekvádorský gól na tomto MS pokoušel vstřelit Valencia, ale ten ve svých dvou šancích pokaždé ztroskotal na senegalské defenzivě. Ke konci první půle Hincapié způsobil zbytečnou penaltu faulem na Sarra a právě faulovaný hráč nabídnutou příležitost využil - 1:0. I díky střídáním byli po obrátce Ekvádorci aktivnější a jejich tlak vyvrcholil v 68. minutě, kdy po Platově rohovém kopu prodlužoval Torres na zadní tyč a tam Caicedo nakonec dokázal vyrovnat na 1:1. Dvě minuty však trval tento nerozhodný stav, když se po přímém kopu trefil Koulibaly. Ten tak poslal Senegalce teprve podruhé v historii do vyřazovací fáze MS, poprvé se tak stalo v roce 2002.

V duelu dvou politicky znepřátelených zemí USA a Íránu se jednalo o to, kdo z těchto dvou nakonec postoupí s Angličany ze skupiny B. A ve většině zápasu byli aktivnější Američané. Nejprve se ukázal Pulisic, jehož střelu hlavou tehdy gólman Baíranvánd zneškodnil. V 17. minutě pak íránský gólman vyrazil Destův centr. Ve 34. minutě zase pro změnu po spolupráci se Sargentem Weah střílel nad. O čtyři minuty později už byli Američané úspěšní poté, co na McKennieho centr nejprve nabíhal Dest, jenž hlavou poslal balón před branku, kde Pulisic kulatý nesmysl dotlačil do branky. Ovšem doslova s nasazením života, neboť se při této akci po srážce s gólmanem zranil. V nastavení první půle ještě Weah podruhé poslal míč do íránské branky, když mu přitom pomohla tyč, jeho trefa ale neplatila kvůli ofsajdu. Až v 52. minutě se poprvé v zápase ukázali i Íránci, konkrétně Ghoddos tehdy hlavičkoval nad. Tento fotbalista neuspěl ani v 65. minutě, kdy střílel těsně vedle. Jak se blížil závěrečný hvizd, Íránci se tlačili za vyrovnáním, například Púralígandží hlavičkoval mimo, za chvíli Zimmerman zastoupil amerického gólmana na brankové čáře. Američané vedení ubránili a postupují.

Na duel skupiny C Polsko vs. Argentina se těšili všichni fanoušci přející si vidět souboj hvězd Robert Lewandowski-Lionel Messi. Byl to nakonec vzrůstem malý Argentinec, který byl viděn už v 11. minutě v první šanci. Tehdy proti Szczesnymu neuspěl. Ve 28. minutě si pak polský brankář poradil s Álvarezovou střelou, Acuňa následně mířil těsně vedle. Za chvíli se do šance dostal opět Álvarez, Szczesny ho ovšem opět vychytal. Pak ale polská brankářská jednička při vyrážení centrovaného balónu faulovala Messiho. Penalta. Tu Messi ale neproměnil, jelikož ho Szczesny vychytal. Stejně si vedl i proti další šanci Álvareze. Argentina měla jasnou územní převahu proti neškodným Polákům, kterou přetavila v gól v úvodu druhé půle, kdy po Molinově centru zprava skóroval střelou o tyč Mac Allister, 1:0. V 50. minutě přišla na řadu ojedinělá šance Polska, v níž Glik hlavičkoval mimo. V 67. minutě ale stále aktivní Argentinci vstřelili druhý gól, po příhře do šestnáctky od Fernándeze zakončoval Álvarez, jenž se tak odměnil za svou aktivitu - 2:0. Krátce na to mohl navíc Álvarez zvýšit na 3:0, kdyby ale nestřílel do boční sítě. Když pak v závěru ve svých šancích neuspěli ani Lautaro Martínez, ani Tagliafico, o výsledku bylo jasno. Dál ze skupiny však jde nejen Argentina, ale i poražené Polsko, jelikož Mexiko nad Saúdskou Arábií vyhrálo jen 2:1.

O dalším postupujícím se rozhodovalo i ve skupině D, kde měla jistý postup pouze Francie. Rozhodlo se o něm mezi Australany a Dány. Ti druzí jmenovaní začali vzájemný duel lépe, když po jedenácti minutách hry Jensen, jenž šel sám na gólmana Ryana, ten ale míč vyrazil nad břevno. Následně se vyznamenal i proti tečované střele. Dánové postupem času dopláceli na svou neefektivitu, zato Australané sáhli k neustálému bránění. Následně měli fotbalisté z Oceánie i daleko větší převahu na hřišti. Vše vyvrcholilo po hodině hry, kdy z rychlé protiakce zakončil přízemní střelou Leckie, 1:0. Seveřané se pak marně hledali a dostávali do nějakých šancí. Do jediné se v 88. minutě dostal Bah, který to zkoušel tvrdou střelou, ale minul. Dál jdou tak do osmifinále Australané. V souběžně hraném zápase pak Tunisko dokázalo porazit 1:0 Francii, která ovšem šetřila hráče.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (29.11. – 30.11.2022):

SKUPINA A:

Ekvádor - Senegal 1:2 (0:1)

Branky: 68. Calcedo - 44. I. Sarr (z pen.), 70. Koulibaly. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: I. Gueye (Sen.). Diváci: 44 569

Ekvádor: Galíndez - Á. Preciado (85. Porozo), Torres, Hincapié, Estupiňán - Gruezo (46. Cifuentes) - Franco (46. Sarmiento), Caicedo - Plata, Estrada (64. Reasco), Valencia. Trenér: Alfaro

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss (74. N. Mendy), P. Gueye - Ndiaye (74. B. Diang), I. Gueye, I. Sarr - Dia (90.+5 P. Cissé). Trenér: A. Cissé

Nizozemsko - Katar 2:0 (1:0)

Branky: 26. Gakpo, 49. F. De Jong. Rozhodčí: Gassama (Gamb.) - Noupue (Kam.), Abúelregal (Eg.) - Džijád (video, Mar.). ŽK: Aké (Nizozemsko). Diváci: 66 784

Katar: Baršám - Muhammad (85. Chadír), Miguel, Chúchí, A. Hasan, Ahmad - Hajdus (64. Asad), Madibu (64. Búdiaf), Hátim (85. Alaaldín) - Alí (64. Muntarí), Afíf. Trenér: Sánchez

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon (83. Koopmeiners), F. De Jong (86. Taylor), Blind - Klaassen (66. Berghuis) - Gakpo (83. Weghorst), Depay (66. Janssen). Trenér: Van Gaal

SKUPINA B:

Írán – USA 0:1 (0:1)

Branka: 38. Pulisic. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Pérez del Palomar - Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: M. Hosejní, Džalalí, Kanaaní (mimo hřiště) - Adams. Diváci: 42 127

Írán: Baíranvánd - Rezajíán, M. Hosejní, Púralígandží, Mohammadí (45.+2 Karímí) - Núrollahí (71. Torabí), Ezatolahí - Gholízadé (77. Ansárífárd), Taremí, Hadžsáfí (71. Džalalí) - Azmún (46. Ghoddos). Trenér: Queiroz

USA: Turner - Dest (82. Moore), Carter-Vickers, Ream, Robinson - Adams - Musah, McKennie (65. Acosta) - Weah (82. Zimmerman), Sargent (78. Wright), Pulisic (46. Aaronson). Trenér: Berhalter

Wales - Anglie 0:3 (0:0)

Branky: 50. a 68. Rashford, 51. Foden. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: James, Ramsey (oba Wales). Diváci: 44 297

Wales: Ward - N. Williams (36. Roberts), Mepham, Rodon, B. Davies (59. Morrell) - Ampadu, Allen (81. Colwill) - Bale (46. Johnson), Ramsey, James (77. H. Wilson) - Moore. Trenér: Page

Anglie: Pickford - Walker (57. Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Henderson, Rice (57. Phillips) - Rashford (75. Grealish), Bellingham, Foden - Kane (57. C. Wilson). Trenér: Southgate

SKUPINA C:

Polsko - Argentina 0:2 (0:0)

Branky: 46. Mac Allister, 67. Álvarez. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, de Vries - van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Krychowiak - Acuňa. Diváci: 44 089

Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszyňski (72. Jedrzejczyk) - Krychowiak (83. Piatek), Bielik (62. D. Szymaňski) - Zieliňski, Šwiderski (46. Skóraš), Frankowski (46. Kamiňski) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz

Argentina: E. Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Acuňa (59. Tagliafico) - de Paul, Fernández (79. Pezzella), Mac Allister (83. Almada) - Di María (59. Paredes), Messi, Álvarez (79. Lautaro Martínez). Trenér: Scaloni

Saúdská Arábie - Mexiko 1:2 (0:0)

Branky: 90.+5 S. Davsárí - 47. Martín, 52. Chávez. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) - Irrati (video, It.). ŽK: Šahrí, Hasan, Tambaktí, Madú, Amrí, Bahabrí - E. Álvarez. Diváci: 84 985

Saúdská Arábie: Uvaís - Ghanám (88. Bahabrí), Amrí, Tambaktí, Buláihi (37. Šarahilí) - Buraikán, Hasan (46. Madú), Abdal Hamíd, S. Davsárí - Kanú, Šahrí (62. Abdal Abúd). Trenér: Renard

Mexiko: Ochoa - Sánchez (86. K. Álvarez), Montes, Moreno, Gallardo - Pineda (77. Rodríguez), E. Álvarez (86. Funes Mori), Chávez - Lozano, Martín (77. Jiménez), Vega (46. Antuna). Trenér: Martino

SKUPINA D:

Austrálie - Dánsko 1:0 (0:0)

Branka: 60. Leckie. Rozhodčí: Ghurbal - Džurárí, Atčialí (všichni Alž.) - Vigliano (video, Arg.). ŽK: Behich, Degenek - Skov. Diváci: 41 232

Austrálie: Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie (89. Hrustic), Mooy, Irvine, Goodwin (46. Baccus) - McGree (74. Wright), Duke (82. Maclaren). Trenér: Arnold

Dánsko: Schmeichel - Kristensen (46. Bah), Andersen, A. Christensen, Mähle (70. Cornelius) - Jensen (59. Damsgaard), Höjbjerg, Eriksen - Skov Olsen (70. Skov), Braithwaite (59. Dolberg), Lindström. Trenér: Hjulmand