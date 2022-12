MS ve fotbale Katar 2022: Mbappé poslal Francii dvěma parádními trefami a jednou asistencí do čtvrtfinále

Že to budou Francouzi, kteří budou chtít hned v úvodních minutách hned rozhodnout, to poznal polský gólman Szczesny, jenž během prvních deseti minut hned třikrát zasahoval. Jenže kýžený gólový úspěch dlouho nepřinesl a to ani po šanci Girouda, kterou měl po půlhodině hry. Tehdy tento forvard nedokázal zužitkovat Dembélého centr zprava. Poláci tak vycítili šanci, že by mohli z toho něco vytěžit.

Ve 38. minutě měli se gólman Lloris spolu s francouzskými obránci pořádně zapotili, jelikož nejprve nikým nehlídaný Zieliňski pálil doprostřed branky, kde byl právě brankář Tottenhamu, následně Poláci doráželi, ale míč do branky neprošel tentokráte díky Varanemu, jenž byl na brankové čáře. Krátce před pauzou přišla francouzská reprezentace s odpovědí, jak se patří. Mbappé přihrál do příhodné pozice nabíhajícímu Giroudovi, ten se tentokrát nemýlil a svou 52. přesnou trefou v národním týmu přepsal historické tabulky, 1:0. Do kabin se ale klidně mohlo jít za vyrovnaného stavu, kdyby ovšem Kamiňského tečovaná střela nemířila těsně mimo.

Ve druhé půli neuspěl se svou tečovanou střelou ani Mbappé na druhé straně, postupem času ale obrovské příležitosti na obou stranách zmizely. Přišla ale na řadu 74. minuta, kdy Dembélé našel na hranici šestnáctky Mbappého a právě ten tvrdou střelou pod víko zvýšil na 2:0. Stejně pak třiadvacetiletá francouzská hvězda zakončila i v nastaveném čase, tehdy ale mířila k zadní tyči, 3:0. V úplném závěru dostali Poláci možnost pokutového kopu za Upamecanovu ruku. K té se postavil Lewandowski, a i když nejprve stejně jako proti Mexiku penaltu neproměnil, penalta se mu naštěstí pro něj opakovat kvůli předčasnému vyběhnutí gólmana Llorise z brankové čáry. Opakovanou penaltu už polský ostrostřelec už proměnil. Vstřelil tak pro Polsko zasloužený gól za jeho výkon v zápase, ze kterého díky tomu mohl odejít se vztyčenou hlavou.

Konečný výsledek osmifinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (4.12.2022):

Francie - Polsko 3:1 (1:0)

Branky: 74. a 90.+1 Mbappé, 44. Giroud - 90.+9 Lewandowski (z pen.) Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno - Soto (video, všichni Ven.). ŽK: Tchouámeni - Bereszyňski, Cash. Diváci: 40 989

Francie: Lloris - Koundé (90.+2 Disasi), Varane, Upamecano, T. Hernández - Tchouaméni (66. Fofana), Rabiot - Dembélé (76. Coman), Griezmann, Mbappé - Giroud (76. Thuram). Trenér: Deschamps

Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior (87. Bednarek), Bereszyňski - Krychowiak (71. Bielik) - Kamiňski (71. Zalewski), Zieliňski, S. Szymaňski (64. Milik), Frankowski (87. Grosicki) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz