Nuda na začátek, pak udeřil Henderson. S Kanem a Sakou se postaral o výhru Anglie nad Senegalem

Angličané nechtěli od úvodního hvizdu ponechat nic náhodě a od začátku to tak byli oni, kteří po většinu času drželi míč na svých kopačkách. Jenže to bylo dlouho také to jediné, s čím mohli být angličtí fanoušci spokojeni, protože navzdory tomu se Angličané dlouho nedostávali do nějakých příležitostí. A tak byli blízko k prvnímu gólu naopak Senegalci, když ve 22. minutě nejprve Dia marně reklamoval ruku Stonese, následně však odražený míč těsně před gólmanem Pickfordem poslal nad brankou Ismaila Sarr. Krátce po půlhodině hry se Sarr opět dostal do bezprostřední blízkosti anglické svatyně, ale opět se zaskvěl zákrokem Pickford. Ve 39. minutě se již poddaní jeho veličenstva konečně dočkali. To se ve vápně objevil Bellngham, jehož zpětná přihrávka zamířila k Hendersonovi a právě ten otevřel skóre - 1:0. Ještě před odchodem do kabin se Angličanům navíc povedlo zvýšit na uklidňujících 2:0, když Fodenovu přihrávku zužitkoval beze zbytku Kane.

Přestože se Senegalci snažili všemožnými způsoby vrátit se do zápasu a sáhli tak třeba i k trojnásobnému střídání v úvodu druhé půle, nakonec to k ničemu z jejich pohledu nebylo. 57. minuta totiž definitivně utnula Senegalcům jakékoli myšlenky na nějaký obrat. Další přihrávku od Fodena tentokrát poslal do sítě soupeře Saka. Do závěrečného hvizdu už se nic zvláštního nestalo a Angličané si tak v klidu došli k postupu do čtvrtfinále, kde se utkají s Francií.

Konečný výsledek osmifinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (4.12.2022):

Anglie - Senegal 3:0 (2:0)

Branky: 38. Henderson, 45.+3 Kane, 57. Saka. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Nesbitt (USA) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Koulibaly (Sen.). Diváci: 65 985

Anglie: Pickford - Walker, Stones (76. Dier), Maguire, Shaw - Rice - Saka (65. Rashford), Henderson (82. Phillips), Bellingham (76. Mount), Foden (65. Grealish) - Kane. Trenér: Southgate

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84. Ballo-Touré) - Diatta (46. P. Sarr), Ciss (46. P. Gueye), N. Mendy, I. Sarr - Dia (72. Diédhiou), Ndiaye (46. Dieng). Trenér: A. Cissé