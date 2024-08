Olympijskému hnutí prospěje změna, řekl Bach. Příští rok skončí v čele MOV

Toto Bachovo prohlášení přišlo i navzdory tomu, že někteří členové MOV žádali Bacha o setrvání ve funkci. Bylo by to však proti pravidlům daným olympijskou chartou, kde by se musela změnit pasáž o funkčním období prezidenta MOV, které v současnosti činí 12 let. "Naší organizaci prospěje ze všeho nejlépe změna vedení. Nová doba si žádá nové lídry," nechal se však slyšet Bach, který tak nechal své finální rozhodnutí k této věci až na závěr her v Paříži tak, aby tím tento sportovní svátek nikterak nezastínil a zároveň, aby tím neovlivnil volební kampaň.

O tom, že by mohl Bach oproti všem zásadám kandidovat, se začalo v zákulisí nahlas mluvit už při loňském říjnovém zasedání MOV v Bombaji, kdy o Bachovo pokračování stály především země z Afriky a Jižní Ameriky. "Tyto diskuze mě velmi ohromily a zahřály mě u srdce," neskrýval potěšení Bach.

O jeho možných nástupcích ještě není definitivně rozhodnuto, jelikož nikdo ještě nepotvrdil kandidaturu, ale má se za to, že se o nejvyšší post v MOV utkají současný šéf světové atletiky Sebastian Coe a člen MOV Juan Antonio Samaranch mladší, syn někdejšího, avšak kontroverzního šéfa MOV. Kdo to nakonec bude, o tom se rozhodne příští rok v březnu na snad nejikoničtějším možném místě, v antické Olympii.

Co se týče osobnosti Thomase Bacha, tak tento olympijský vítěz v šermu z roku 1976 je členem MOV již od roku 1991, a co se týče jeho šéfování, alespoň podle agentury Reuters, tak to praktikoval železnou rukou bez opozice. Zanechal po sobě reformy umožňující rychlejší zařazení nových sportů do programu olympijských her. A také ty reformy, které umožnily uchazečům o pořádání her snazší cestu k jejich cíli díky zjednodušení celého procesu.

Přestože existuje kolem Bachovy osoby řada kontroverzí, především co se týče jeho poněkud liknavějších postojů směrem k ruským sportovcům, je faktem, že předá svému nástupci MOV ve velice slušné finanční situaci. Pro následující období 2025-2028 má zajištěny příjmy ve výši 7,3 miliardy dolarů (169 miliard korun) a už pro období 2029-2032 6,2 miliardy dolarů (143 miliard korun).