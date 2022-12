Překvapivé zvraty na MS ve fotbale: Krach favoritů z Belgie a Německa, prohry Portugalska i Brazílie

Co se týče duelu skupiny F mezi Belgií a Chorvatskem, tak už od začátku bylo jasné Belgičanům, že to jednoduché rozhodně mít nebudou. Již po takřka deseti uběhnutých vteřinách se ke střele odhodlal Perišič, ale ten tehdy pálil vedle. Na druhé straně se snažil o otevírací gól zápasu Carrasco, ale jeho ránu pro změnu zablokoval bránící Juranovič. Za chvíli to z belgické protiakce zase zkoušel Trossard, ten ale zase přestřelil. Po čtvrthodině hry se na hřišti opět představil Carrasco, ovšem v situaci, kdy by nejraději nechtěl být viděn. To totiž v šestnáctce fauloval Kramariče a byla z toho penalta pro Chorvaty, ke které se následně postavila největší chorvatská hvězda Luka Modrič. Ten ji ale nakonec nerozehrál, jelikož do hry vstoupil VAR a penaltu pak odvolal kvůli předešlému ofsajdu. Druhá pětačtyřicetiminutovka byla ve znamení větších obrátek na obou stranách, v první ze svých velkých šancí byl střídající Lukaku, jenž nejprve hlavičkoval jen do náruče chorvatského gólmana Livakoviče. Jeho belgický protějšek Courtois pak zneškodnil příležitosti Kovačiče, Brozoviče a Modriče. Na druhé straně si pak vybíral smůly kopec Lukaku, který po hodině hry se dostal k míči ve vápně a měl před sebou odkrytou branku, trefil ovšem jen tyč. V 87. minutě se od něj odrazil kulatý nesmysl těsně vedle chorvatské svatyně, po centru Thorgana Hazarda do malého vápna pak Lukaku po špatném zpracování neusměrnil míč do branky, nedal do něj hrudí takovou razanci, aby došel až za brankovou čáru a ještě před ní ho lapil do rukou Livakovič. V nastavení pak chtěl Lukaku zase zakončovat do branky, ale těsně před ním odkopl míč do bezpečí bránící Gvardiol. Belgie tedy končí na turnaji už ve skupině, kterou celkem překvapivě vyhrálo Maroko, když po remíze s Chorvaty a výhře nad Belgií dokázala vyhrát i nad Kanadou 2:1.

Nejzamotanější skupinou byla skupina smrti E, ze které mohli před závěrečným kolem pomýšlet na postup do osmifinále všichni. A to i včetně Kostariky navzdory její vysoké úvodní prohře se Španělskem 0:7. Tým z Pyrenejského poloostrova si jistě myslel na postup z prvního místa a doufal, že tak Japonsko v klidu porazí. Ze začátku to tak vypadalo, neboť to byl Morata, který už po jedenácti minutách hry otevřel skóre, kdy zužitkoval hlavičkovou Azpilicuetův centr. Nemuselo zůstat jen u toho. Morata mohl přidat ze skluzu ve 23. minutě, ale tehdy mu tuto možnost znemožnil gólman Gonda. První půle ale jinak mnoho vzruchu nepřinesla. To proto, že po většinu času této části hry měli balón u nohou hlavně Španělé a Japonci potřebující alespoň bod z tohoto zápasu většinou jen bránili. Jenže Asiaté opět na tomto MS ukázali, že to proti favoritům zkrátka umějí a podobně jako proti Němcům, tak i tentokrát se jim v krátkém časovém sledu povedlo ve druhé půli duel otočit. Nejprve se podařilo vyrovnat ve 48. minutě Doan svým zakončením na přední tyč, 1:1. Zanedlouho dostal Španělsko do šoku Tanaku, jenž poslal do branky předešlý centr z nulového úhlu zleva od střídajícího Mitomy. Ten stihnul balón na hřišti jen taktak, jak ukázali následné záběr, míč snad jen o milimetr ještě nebyl celým objemem za brankovou čárou. Španělsko pak mělo jen jednu příležitost, kterou ale neproměnilo a stav zápasu už se neměnil. Nicméně, ani Španělé neměli v jednu chvíli postup jistý, jelikož v jeden čas ve druhém zápase skupiny E dokonce vedla Kostarika nad Německem 2:1 a ze skupiny tak rázem postupovali Japonci s Kostaričany. Po většinu zápasu tápající Němci se ale následně vzedmuli a dokázali ke konci zápasu duel otočit na 4:2, ale našim západním sousedům tato výhra na postup nakonec stejně nestačila. Duel Kostarika vs. Německo se mimochodem zapsal do historie mužského MS tím, že duel pískala poprvé v historii MS žena Francouzka Stephanie Frappartová, jejímiž asistentkami byly Brazilka Backová a Mexičanka Díazová-Medinaová.

Portugalci šetřící některé své hráče nechtěli samozřejmě připustit žádné překvapení ani při svém posledním zápase ve skupině H. A tak se hned dva nováčci v jejich základní sestavě představili už po pěti minutách hry, kdy Dalot na pravém křídle našel před brankou Hortu a právě ten dokázal otevřít skóre, 1:0 pro Portugalsko. Jihokorejci se ale rozhodně nevzdávali a zanedlouho mohlo být vyrovnáno, kdyby ale gól Kim Čin-sua po rohovém kopu platil nebýt ofsajdu. A tak až další roh Asiatů přinesl gólový úspěch a to se značným přispěním Cristiana Ronalda, od jehož zad se míč dostal ke Kimu Jong-kwonovi a ten tak tedy vyrovnal. Až po půlhodině hry se Ronaldo poprvé ukázal v útočné fázi, branka ale z toho nebyla a to především proto, že byl v ofsajdu. Krátce před pauzou to pro změnu zkoušel rybičkou a trefit tak efektně odražený míč, ale mířil nakonec vedle. Hvězdný Portugalec byl nakonec střídán v 65. minutě, kdy střídali Jihoevropané hned třikrát. V nastaveném čase se nakonec Korejcům povedlo otočit skóre poté, co z vlastní půlky hřiště zasprintoval za balónem Son Hung-min, jenž překonal hned tři protihráče, následně přihrál Hwangu Hi-čchanovi a ten rozhodl o postupu do osmifinále. Korejcům totiž nevadila ani výhra Uruguayců 2:0 nad Ghanou. Důležité je, že tam Jihoameričané nevstřelili ještě jednu branku, i když po zápase cítili velkou křivdu vůči německému sudímu Sibertovi, který několik sporných situací v šestnáctce Ghany nerozhodl ve prospěch Uruguaye a neukázal tak na penaltový puntík.

O posledním postupujícím do osmifinále se rozhodlo ve skupině G mezi Švýcarskem a Srbskem. Byli to reprezentanti země helvétského kříže, kteří začali duel lépe, když už se po dvaceti vteřinách hry zaskvěl dvěma zákroky srbský gólman Milinkovič-Savič proti Embolovi a Xhakovi. Za chvíli na druhé straně zahrozil Živkovič, jehož rána skončila pro změnu na pravé tyči. Oboustranně se hrálo ve velkém tempu a ve 20. minutě tak opět zahrozili Švýcaři a to na tolik, že z toho byl gól. Sow tehdy přihrál do šestnáctky Shaqirimu a ten svou levou nohou i s pomocí teče otevřel skóre, 1:0 pro Švýcary. Srbům se ale i tentokrát podařil rychlý obrat zápasu. Nejprve Tadič zleva centroval na nabíhajícího Mitroviče a ten bez problémů hlavou vyrovnal na 1:1. Ve 35. minutě to byl opět Tadič v roli přihrávajícího, jenž tentokrát dostal míč mezi obránce na Vlahoviče a ten svým křižným zakončením otočil na 2:1 pro Srby. Jenže ještě před přestávkou se Švýcarům podařilo vyrovnat na 2:2, Widmer přihrál před prázdnou bránu Embolovi a ten jednoduchou možnost proměnil. Krátce po obrátce se navíc Švýcarům podařil dokonat obrat v zápase, když Milinkoviče-Saviče po patičce Vargase překonal Freuler. Jak se blížil konec zápasu, Balkánci už se na nic moc nezmohli a v závěru jim tekly nervy tak, že se se Švýcary i strkali, na hřiště vběhli v jeden moment i náhradníci a především Mitrovič pomalu neznal bratra. Gól už ale i přes desetiminutové nastavení nepadl a Švýcaři se tak mohli radovat z postupu. V souběžně hraném duelu mezi Kamerunem a Brazílií došlo k dalšímu překvapení, když v závěru jediný gól utkání vstřelil Kamerunec Aboubakar. Následně došlo ke kuriozitě, když gól oslavoval svlečením dresu, za což dostal druhou žlutou a tudíž červenou kartu. Kamerunu ale tahle slavná výhra k ničemu nebyla.

SKUPINA E:

Japonsko - Španělsko 2:1 (0:1)

Branky: 48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata. Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Guerrero (video, Mex.). ŽK: Itakura, Taniguči, Jošida (všichni Japonsko). Diváci: 44.851

Japonsko: Gonda - Itakura, Jošida, Taniguči - D. Ito, Morita, Tanaka (87. Endo), Nagatomo (46. Mitoma) - Kubo (46. Doan), Maeda (61. Asano), Kamada (69. Tomijasu). Trenér: Morijasu

Španělsko: Simón - Azpilicueta (46. Carvajal), Rodri, P. Torres, Balde (68. Alba) - Busquets - Gavi (68. Fati), Pedri - Williams (57. F. Torres), Morata (57. Asensio), Olmo. Trenér: Enrique

Kostarika - Německo 2:4 (0:1)

Branky: 59. Tejeda, 70. Vargas - 73. a 84. Havertz, 10. Gnabry, 90.+1 Füllkrug. Rozhodčí: Frappartová (Fr.) - Backová (Braz.), Díazová-Medinaová (Mex.) - Fischer (video, Kan.). ŽK. Duarte (Kostarika). Diváci: 67 054

Kostarika: Navas - Fuller (74. Bennette), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (90.+3 Contreras) - Aguilera (46. Salas), Borges, Tejeda (90.+3 Wilson), Campbell - Venegas (74. Matarrita). Trenér: Suárez

Německo: Neuer - Kimmich, Süle (90.+4 Ginter), Rüdiger, Raum (67. Havertz) - Goretzka (46. Klostermann), Gündogan (55. Füllkrug) - Gnabry, Musiala, Sané - Müller (67. Götze). Trenér: Flick

SKUPINA F:

Chorvatsko - Belgie 0:0

Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: Dendoncker (Belgie). Diváci: 43.984

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrič, Brozovič, Kovačič (90.+2 Majer) - Kramarič (64. Pašalič), Livaja (64. Petkovič), Perišič. Trenér: Dalič

Belgie: Courtois - Dendoncker (72. Tielemans), Alderweireld, Vertonghen - Meunier (87. E. Hazard), De Bruyne, Witsel, Castagne - Trossard (59. T. Hazard), Mertens (46. Lukaku), Carrasco (72. Doku). Trenér: Martínez

Kanada - Maroko 1:2 (1:2)

Branky: 40. Adžuird (vl.) - 4. Zijach, 23. Nasjrí. Rozhodčí: Claus - Figueiredo, Manis (všichni Braz.) - Bascunan (video, Chile). ŽK: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitória (všichni Kanada). Diváci: 43.102

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller, Adekugbe (61. Koné) - Davies, Osorio (65. Laryea), Kaye (60. Hutchinson), Buchanan - Hoilett (76. Wotherspoon), Larin (60. David). Trenér: Herdman

Maroko: Bunú - Hakimí (85. Džabrání), Adžuird, Saís, Mazráví - Amrabat - Únahí (77. Jamík), Sabirí (65. Amallá) - Zijach (76. Hamdallá), Nasjrí, Búfál (65. Abuchlál). Trenér: Radžradžuí

SKUPINA G:

Srbsko - Švýcarsko 2:3 (2:2)

Branky: 26. A. Mitrovič, 35. Vlahovič - 20. Shaqiri, 44. Embolo, 48. Freuler. Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfá - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: S. Milinkovič-Savič, Pavlovič, Gudelj, A. Mitrovič, Milenkovič, Lukič, Rajkovič (mimo hřiště) - Widmer, Vargas, Xhaka, Schär. Diváci: 41 378

Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič (55. Gudelj), Pavlovič - Živkovič (78. Radonjič), S. Milinkovič-Savič (68. Maksimovič), Lukič, Kostič - Tadič (78. Djuričič) - A. Mitrovič, Vlahovič (55. Jovič). Trenér: Stojkovič

Švýcarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez - Sow (68. Fernandes), Xhaka, Freuler - Shaqiri (68. Zakaria), Embolo (90.+6 Okafor), Vargas (83. Fassnacht). Trenér: Yakin

Kamerun - Brazílie 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Aboubakar. Rozhodčí: Elfath - Atkins, Parker (všichni USA) - Hernández (video, Šp.). ŽK: Tolo, Kunde, Fai Collins, Aboubakar - Militao, Bruno Guimaraes. ČK: 90.+3 Aboubakar. Diváci: 85 986

Kamerun: Epassy - Fai Collins, Wooh, Ebosse, Tolo - Anguissa, Kunde (68. Ntcham) - Mbeumo (64. Toko Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (86. Ngom Mbekeli) - Aboubakar. Trenér: Song

Brazílie: Ederson - Daniel Alves, Militao, Bremer, Alex Telles (55. Marquinhos) - Fabinho, Fred (55. Bruno Guimaraes) - Antony (79. Raphinha), Rodrygo (55. Éverton Ribeiro), Martinelli - Gabriel Jesus (64. Pedro). Trenér: Tite

SKUPINA H:

Jižní Korea - Portugalsko 2:1 (1:1)

Branky: 27. Kim Jong-kwon, 90.+1 Hwang Hi-čchan - 5. Horta. Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade (všichni Arg.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: I Kang-in, Hwang Hi-čchan (oba Korea). Diváci: 44 097

Jižní Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kwon Kjong-won, Kim Jong-kwon (81. Son Čon-ho), Kim Čin-su - Hwang In-pom, Čong U-jong I, I Kang-in (81. Hwang I-čo) - I Če-song (66. Hwang Hi-čchan), Son Hung-min - Čo Ku-song (90.+3 Čo Jo-min). Trenér: Sergio Costa

Portugalsko: Costa - Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo - Nunes (65. Leao), Neves (65. Palinha), Mário (82. Carvalho) - Vitinha (82. B. Silva), Ronaldo (65. André Silva), Horta. Trenér: Santos

Ghana - Uruguay 0:2 (0:2)

Branky: 26. a 32. De Arrascaeta. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Sulemana, Seidu - Núňez, Suárez, Coates, Giménez, Cavani. Diváci: 43.443

Ghana: Ati-Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Partey, Samed (72. Kyereh) - Kudus (90.+8 Fatawu), A. Ayew (46. Bukari), J. Ayew (46. Sulemana) - Williams (72. Semenyo). Trenér: Addo

Uruguay: Rochet - Varela, Giménez, Coates, Olivera - De Arrascaeta (80. Gómez), Bentancur (34. Vecino), Valverde - Pellistri (66. De la Cruz), Suárez (66. Cavani), Núňez (80. Canobbio). Trenér: Alonso