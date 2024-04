Přestoupí kapitán Sparty Krejčí v létě do Betisu Sevilla? Ve Španělsku to mají za hotovou věc

Obě strany by měly být podle zmíněného španělského deníku na podmínkách již domluveny, přičemž zbývá jen finální dohoda. V případě, že by Krejčí skutečně přestoupil za 200 milionů korun, jednalo by se o jeden z deseti nejdražších přestupů z české ligy.

Betis Sevilla pak neměl být jediným zájemcem o Krejčího služby. Ve svých řadách ho viděla i Girona, největší překvapení letošní sezóny La Ligy bojující nečekaně na špici ligové tabulky, či Sevilla FC.

Jen pro připomenutí, Krejčí má nyní se Spartou uzavřenou smlouvu až do léta 2025. Přestože Krejčí osciluje mezi středním obráncem a záložníkem, neznamená to, že by měl na svém kontě o to méně gólů. Během dosavadních 139 soutěžních zápasů v dresu Sparty zaznamenal brněnský odchovanec hned 41 branek. V dresu národního týmu se pak dosud trefil do sítě dvakrát.