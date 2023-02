Sáblíková se vrátila do koloběhu Světových pohárů nejlépe, jak mohla. V Tomászówě skončila druhá

Zatímco kvůli zranění se Sáblíková nemohla představit v třetím díle Světového poháru v Kanadě (přičemž v tom čtvrtém následném dílu SP se ukázala jen na pětikilometrové trati) a v lednu se pak neukázala na vícebojařském mistrovství Evropy, tak na pomalejší dráze v polském Tomászówě Mazowieckém už se zase dostává do závodního tempa.

V rámci pátečního tříkilometrového závodu se Sáblíková představila už ve čtvrté z celkových osmi jízd, přičemž soupeřkou jí byla Magdalena Czyszczonová z Polska. Nakonec zaznamenala jízdu v čase 4:06,04, čímž se tak tehdy dostala do průběžného vedení a čekala tak na další časy svých dalších soupeřek. Překonala jí akorát Norka Wiklundová a to o již zmiňovaných nepatrných osm setin.

Pro rodačku z Nového Města na Moravě je důležité kromě pódiového umístění hned po návratu především nejlepší dosavadní výkon v zákoně. "Jedna věc je stříbrná medaile ze svěťáku, ale druhá věc je - a ta je pro mě strašně důležitá, možná důležitější než to stříbro - projev jízdy. Měla jsem sílu jet i v konci a úplně extra jsem neumírala. To má pro mě obrovskou cenu," komentovala svůj výkon Sáblíková, které ani nevadilo, že ji k triumfu v pátek chybělo jen osm setin. "Jsem ráda, že jsem dokázala jet vyrovnaný závod, to má pro mě daleko větší cenu. Hlavně ten projev, to beru všemi deseti. Pro mě je důležité, jak se cítím a co prožívá moje hlava. To je důležité pro další závody."

Dodejme, že třetí nakonec skončila Nizozemka Marijke Gronewoudová. Jiná Nizozemka, úřadující olympijská šampionka a aktuální světová dvojka mezi rychlobruslařkami v této sezóně, Irene Schoutenová do Polska neodcestovala stejně jako mnoho dalších jejích krajanů.

Připomeňme ještě, že příští týden je na programu finále Světového poháru opět v této polské destinaci a že se tak Sáblíková aktuálně nachází na osmém místě průběžného pořadí. Tento týden v sobotu je na progamu závod na 1500 metrů, v neděli na 5000 metrů a na obou tratích by se měla taktéž Sáblíková ukázat.

SP v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko) – (10.2.2023):

Ženy:

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:05,96, 2. Sáblíková (ČR) 4:06,04, 3. Groenewoudová (Niz.) 4:07,18, ... v divizi B: 13. Antošová 4:26,49, 14. Kuršová (obě ČR) 4:30,96

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Wiklundová 282, 2. Schoutenová (Niz.) 210, 3. Weidemannová (Kan.) 208, ...8. Sáblíková 170, 30. Kuršová 58, 46. Antošová 19