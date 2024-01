Skvělý vstup do nové sezóny. Lehečka si v Adelaide došel pro premiérový triumf na okruhu ATP

Začátek finálového duelu však nezačal pro mladoboleslavského rodáka nikterak dobře, když v prvním setu se nedokázal dopracovat ani k jednomu brejkbolu. Přestože se mu podařilo během třetího gamu hned dva brejkboly soupeře odvrátit, ovšem za vyrovnaného stavu 3:3 se Draperovi podařilo na třetí pokus sebrat Lehečkovi servis a díky tomu tak po tři čtvrtě hodině hry Brit dospěl k vítězství v prvním setu 4:6.

Taktéž ve druhé sadě se snažili oba tenisté spoléhat na svůj servis, až v závěrečném desátém gamu za stavu 5:4 a 40:0 pro českého hráče si dokázal Lehečka, 32. tenista v žebříčku ATP, vzít servis soupeře na svou stranu a díky tomu vyrovnal stav zápasu. Rozhodnout tak o vítězi musela závěrečná třetí sada.

Ta začala výtečně pro v tu dobu v laufu hrajícího Lehečku, který tehdy opět sebral soupeři další jeho podání a díky tomu odskočil do vedení 3:0. Když za stavu 3:1 prohrával v pátém gamu už 0:40, zaznamenal hned pět winnerů v řadě za sebou a to bylo pro Drapera poslední kapkou, jelikož už e na nic dalšího nezmohl a za stavu 5:3 pak už jen Lehečka dokázal využít svůj druhý mečbol.

Už loni v srpnu mohl Lehečka oslavovat svůj první triumf na okruhu ATP, tehdy ale ve finále v americkém Winston-Salemu nestačil na Argentince Sébastiana Báeze. Proto tak musel český tenista čekat na takový úspěch až do druhého letošního lednového víkendu, přičemž se tak stalo jen pouhý den před startem prvního grandslamu sezóny Australian Open. Před tímto turnajem s tak jedná ze strany českého tenisty o slibný příslib do budoucna.

"Teď je pro mě těžké cokoliv říct. Je to můj první titul a je to pro mě hodně emotivní. Neuvěřitelné," hledal stěží slova po zápase Lehečka, jenž se tak stal prvním českým vítězem na okruhu ATP od února 2020, kdy v indickém Puné triumfoval Jiří Veselý. "Chci také poděkovat svému kouči (Michalu Navrátilovi). Na tenhle moment jsme čekali dlouho a teď je to tady. Moc děkuji i své rodině a všem, kteří mi drží celou dobu palce. Pokud to půjde, určitě se sem do Adelaide příští rok zase vrátím," pokračoval v děkovné řeči Lehečka.

Ten mimochodem dospěl k vítězství ve finále díky 34 vítězným míčům, osmi esy a nevadilo mu tak, že během finále zaznamenal hned sedmnáct nevynucených chyb. Díky trumfu v Adelaide se tak Lehečka posune na svoje dosud nejlepší umístění, na 23. příčku žebříčku ATP.

Nejen to, ale i hru Jiřího Lehečky po finále ocenil i britský soupeř Draper. "Jiří hraje neuvěřitelný tenis a stoupá žebříčkem. Gratuluji mu k zisku prvního titulu. Já se snažil o to samé, ale on byl dnes lepší a zasloužil si ho," nechal se slyšet konkrétně.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch) – (13.1.2024):

Finále – dvouhra, muži:

LEHEČKA (7-ČR) – Draper (Brit.) 4:6, 6:4, 6:3