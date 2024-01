Souček bude ve West Hamu hrát až do roku 2027. Coufal má pokračovat také, spokojen ale není

Jak známo, Tomáš Souček není oporou jen české fotbalové reprezentace, ale i londýnského West Hamu. Takovou pozici si tam vybudoval od začátku roku 2020, kdy do Anglie přestoupil z pražské Slavie za 521 milionů korun. Díky této částce se tak Souček stal nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí.

O tom, že je Souček skutečně oporou i londýnských „kladivářů“, svědčí ta skutečnost, že začátkem prosince nastoupil do soutěžního zápasu i jako jejich kapitán. Dosud za Londýňany odehrál 182 soutěžních duelů, během kterých se mu podařilo zaznamenat 30 branek, přičemž 25 z nich v anglické Premier League. Navíc v loňském roce pomohl k zisku trofeje pro vítěze Evropské konferenční ligy. Rok před tím se s West Hamem dostal do semifinále Evropské ligy.

Co se týče aktuální sezóny, tak Souček zatím zaznamenal osm soutěžních gólů s tím, že v anglické nejvyšší soutěži se trefil pětkrát.

O tom, že Souček prodlouží smlouvu, se mluvilo již loni v létě, kdy o tom psal server The Athletic, až nyní po Novém roce vedení klubu tuto záležitost oficiálně zveřejnilo. "Jsem velmi šťastný, že jsem podepsal tuto novou smlouvu, a jsem velmi hrdý, že zde mohu pokračovat ve své kariéře. Za ty čtyři roky, co jsem ve West Hamu, jsem si užíval každý okamžik. Příchod do Anglie pro mě byla nová zkušenost a za tu dobu, co jsem tady, jsme byli úspěšní," nechal se slyšet Souček pro klubový web a pokračoval: "Vyhráli jsme trofej, měli dobré výsledky v Premier League a jsem spokojený také se sebou, že jsem hrál téměř každou minutu. Cítím, že mě tady fanoušci oceňují. To byl velký důvod, proč jsem chtěl prodloužit smlouvu s West Hamem. Cítím, že je to teď můj domov a v budoucnu chci s tímto skvělým klubem dosáhnout ještě více."

Práci Tomáše Součka pak ve svém vyjádření vyzdvihl i sám kouč David Moyes. "Všichni jsme rádi, že Tomáš podepsal novou smlouvu. Během čtyř let v klubu fantasticky sloužil West Hamu. Když sem přišel v roce 2020, odvedl skvělou práci, aby nám pomohl vyhnout se sestupu. Od té doby hraje hlavní roli v pokroku, kterého jsme dosáhli, a úspěchu, který jsme si užili. Tomáš je vzorný profesionál. Dává svému týmu naprosto vše, pokaždé když vstoupí na hřiště. Je to nesmírně populární postava, kterou milují hráči, zaměstnanci a všichni v klubu. Těšíme se na další spolupráci s ním," řekl šedesátiletý skotský stratég.

U fanoušků West Hamu pak patří Souček mezi nejoblíbenější hráče. Vždyť třeba v sezóně 2020/21 ho vyhlásili hráčem sezony. Tehdy klubu dopomohl k šestému místu v ligové tabulce deseti přesnými trefami.