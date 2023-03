Křetínský se podle anglických médií hodlá stát většinovým vlastníkem West Hamu

O zájmu Daniela Křetínského získat pětadvacetiprocentní podíl patřící původně Davidu Goldovi napsal jako první britský server Football Insider. Ten připomíná mimo jiné, že Gold zemřel ve věku 86 let letos v lednu. „Pokud by získal zmíněných 25 procent akcií, zvýšil by se jeho podíl na 52 procent a stal by se tak většinovým akcionářem klubu" napsal server konkrétně. O koupi Goldova podílu uvažuje český podnikatel i přesto, že deník The Times před časem tuto možnost vylučoval.

Jen pro připomenutí, David Gold byl spoluvlastníkem „Kladivářů“ již od roku 2010, kdy se do struktur zapojil společně s Davidem Sullivanem. Ten má mimochodem v držení stále podíl ve výši 38,8 procenta. Spekuluje se tedy o tom, že by Křetínského přišel odkup podílu Golda na 150 milionů liber (v přepočtu zhruba čtyři miliardy korun).

Sám Křetínský je ve vedení klubu od roku 2021, kdy do něj nasypal pět miliard korun, přičemž se tehdy spolu s ostatními majiteli dohodl na opci spočívající v možnosti odkoupit podíly ostatních a stát se většinovým vlastníkem. Podle některých zahraničních deníků by k takovémuto kroku mohl Křetínský přistoupit během následujících měsíců, přičemž by se tak mohlo stát ještě před začátkem příští sezóny.

Je tu však zásadní problé, kterým je spoluvlastnictví pražské Sparty, kterou má takto pod kuratelou prostřednictvím holdingové společnosti 1890s holdings a.s. Tímto způsobem drží v letenském klubu padesátiprocentní podíl s jednou akcií navrch.

A právě to je trnem v oku pravidlům ze strany UEFA. Pokud by chtěl Křetínský skutečně být většinovým vlastníkem West Hamu, znamenalo by to pro něj nutnou úpravu ve vlastnictví pražského klubu. Podle zmiňovaných pravidel UEFA nemůžou totiž hrát v evropských pohárech dva celky se stejnými vlastníky, v případě, že by třeba Pražané dokázali vyhrát letošní sezónu ligy či ovládnout domácí pohár.

Dodejme na závěr, že Křetínský, jenž je v klubu, kde hrají čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, také členem představenstva, má v držení na Ostrovech také podíl v tamní královské poště (Royal Mail) a stejně tak drží i akcie supermarketů Sainsbury's. V Česku pak pro změnu vlastní třeba mediální dům Czech News Center.