Do Česka se vrátilo pravé léto a během nadcházejícího víkendu jej rozhodně neopustí. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budou panovat třicítky, zcela vyloučit se nedají ani bouřky.
Teplejším z obou víkendových dnů bude neděle, kdy zejména na Moravě a ve Slezsku mohou odpolední maxima dosáhnout až 35 stupňů. Zároveň ale mají hrozit ojedinělé přeháňky či bouřky. V sobotu se lidé rozhodně obejdou bez deštníku.
Předpověď na sobotu:
Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, v údolích ojediněle až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C, na Moravě a ve Slezsku 31 až 35 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, během dne mírný severozápadní až severní 2 až 5 m/s.
Související
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou
před 2 hodinami
Víkendové počasí bude nejteplejší na východě. Nejsou vyloučeny bouřky
včera
Hvězda seriálu Živí mrtví Kelley Macková podlehla rakovině
včera
Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život
včera
Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3
Aktualizováno včera
Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea
včera
Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní
včera
Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu
včera
Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren
včera
Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010
včera
Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi
včera
Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu
včera
Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server
včera
Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy
včera
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
včera
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
včera
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
včera
Kreml se opět vykrucuje. Najednou se se Zelenským setkat nechce, před týdnem tvrdil opak
včera
Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky
včera
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.
Zdroj: Libor Novák