Sparta je blíže svému novému útočišti. FAČR souhlasila s nabídkou na vybudování stadionu na Strahově

Sparta se mimo jiné zaručila, že na svém chystaném novém domácím stadionu umožní asociaci uspořádat až tři reprezentační duely za rok. "Musím vám poděkovat za státotvornost. Pro nás ve výkonném výboru to bude představovat další etapu práce, vstoupíme do další fáze celé záležitosti. Chci ocenit Spartu, přihlásili se jako jediní. Jde nám i o výnos, z něhož by mohli těžit i naši následovníci," uvedl předseda českého fotbalu Petr Fousek směrem k delegátům poté, co právě delegáti odsouhlasili Spartu jako vítěze projektu nového stadionu na Strahově celkem jednoznačně.

Nový stadion by měl být největším stadionem v republice, přičemž první diváci by se do něj mohli dostat v roce 2035. Stavět by se měl začít o pět let dříve v roce 2030. Součástí dohody mezi oběma stranami je pak také to, že Pražané budou vyplácet asociaci částku v podobě stavebního platu dalších 30 let. Během této doby budou mít sparťané strahovské pozemky v nájmu. Dodejme k tomu, že roční stavební plat činí něco přes 32 milionů korun s tím, že celková částka, kterou má Sparta vyplatit, činí 1,784 miliardy korun. Do této částky je pak zahrnuta i předpokládaná inflace. První částka při tom přistane na účtu asociace už nejpozději měsíc po podpisu smlouvy, a to částka o výši 95 milionů korun coby poplatek za exkluzivitu.

Až do loňského roku byl stadion Evžena Rošického využíván reprezentací pro tréninky, ovšem pro havarijní stav stadionu už ani tato skutečnost nyní neplatí. Jak už bylo výše zmíněno, vlastníkem areálu je FAČR a právě FAČR nyní hradí náklady v jednotkách milionů korun.

Protože se nebude jednat o stavbu financovanou ze státních zdrojů, nebude se moct nový areál na Strahově nazývat národním stadionem. Pražany vyjde výstavba podle slov jejich místopředsedy představenstva Františka Čupra na čtyři a půl miliardy korun. "Jsou to bezpochyby nemalé peníze. Jsme rádi, že se nám podnikatelsky daří a můžeme si dovolit takovou investici," uvedl k tomu Čupr konkrétně.

Připomeňme, že Pražané aktuálně hrají na stánku na Letné, který má kapacitu pouhých 18 349 míst, přičemž stadion jejich největších rivalů v Edenu se může pyšnit kapacitou pro 19 370 fanoušků. Počet míst ale není to, co Spartu trápí primárně v souvislosti s jejím dosavadním stadionem. Ten hlavní důvod, proč se hodlá Sparta stěhovat na Strahov je stále více požadavků, kterým jejich aktuální stadion přestává vyhovovat.

Dodejme, že v současnosti na části pozemků strahovského areálu už Sparta působí a to díky svému tréninkovému centru.

Dalším bodem posledního jednání valné hromady FAČR byla třeba dlouho diskutovaná změna stanov upravující mimo jiné počet členů výkonného výboru z 12 na 13, přičemž svého zástupce nově bude mít profesionální fotbal. Jednalo se i o rozdělení 50 procent členských příspěvků pro letošní rok, čímž tak delegáti odčinili tu skutečnost, že to loni neschválili. Proto dosud měla asociace na účtu 45,5 milionu korun a právě tato částka se tak nyní přerozdělí mezi okresní svazy.

Delegáti pak schválili i rozdělení příspěvků pro příští rok. "Odvalením tohoto balvanu z cesty český fotbal ukázal, že na tom není tak špatně. Chtěli jsme schválit tři hlavní body, což se povedlo. Je to velké vítězství českého fotbalu," nechal se k tomuto kroku delegátů slyšet šéf českého fotbalu Petr Fousek, přičemž jeho místopředseda Jiří Šidliák ho doplnil okomentováním celé této valné hromady následovně: "Klíčový byl výsledek, všechny tři podstatné body byly schválené. Je pravda, že předvedená hra mohla být trochu lepší, ale podstatné jsou tyhle tři body. Doufám, že to přispěje k tomu, aby se český fotbal zase někam posunul."