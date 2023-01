Světový šampionát nestihne. Ledeckou stále trápí následky zlomeniny klíční kosti

Své konečné rozhodnutí o neúčasti na blížícím se mistrovství světa ve francouzském Courchevelu učinila Ledecká poté,co ve čtvrtek absolvovala kontrolu, po níž jí lékaři sami doporučili, aby se této účasti nakonec vzdala. Stále totiž je ve hře, že by se mohl stav zranění zhoršit. "Zlomeniny klíční kosti tohoto typu mohou mít komplikovaný průběh hojení. U Ester se to v současné době vyvíjí velmi dobře. Ještě však musí být opatrná, protože kost je zatím trochu křehčí. Při průjezdu brankami je rameno nárazově a pohybově hodně zatížené. V běžném životě již ale Ester není nijak omezena a mohla i začít s posilováním horních končetin. Pevně věřím, že Ester ještě v této sezoně na lyžích uvidíme," sdělil podrobnosti ke zranění Ledecké známý fyzioterapeut českých sportovců Pavel Kolář.

České zimní královně tak nezbývalo nic jiného, než tvrzení odborníků respektovat a připravovat se tak až na část sezony po lyžařském MS ve Francii. "Do poslední chvíle jsem věřila, že se lyžařské mistrovství světa dá stihnout. Kondičně jsem skvěle připravená, ale na sněhu zatím nesmím nic uspěchat. Chvíli jsem byla z vyjádření pana doktora Spernera a pana profesora Koláře smutná, ale rozumím tomu, že nejdůležitější je, abych měla rameno zase stoprocentní. Při závodech dostává docela zabrat, hlavně na startu a samozřejmě při průjezdech v branách ve stotřicetikilometrové rychlosti to jsou pekelné nárazy do celého těla, které by zatím ještě mohly práci pana doktora poničit," řekla konkrétně Ledecká.

Respektovat toto rozhodnutí tak musí chtě nechtě i samotný nejvyšší boss ze Svazu lyžařů ČR David Trávníček. "Je škoda, že nepojede, protože by patřila mezi medailové kandidátky," uvedl pro média. Trávníček se také vyjádřil k tomu, jak to je s reprezentační smlouvou pro Ledeckou. Tu potřebuje kvůli její možné účasti na MS ve snowboardingu, kde by chtěla jet paralelní obří slalom i slalom na snowboardu. "Vývoj to mělo, ale nemělo to takový vývoj, aby se ta smlouva podepsala. Věříme, že to má pozitivní konec, ale na tom pozitivním konci nejsme. Uvidíme, děláme maximum pro to, aby se ta dohoda uzavřela, ale musí být vyvážená na obě strany," prozradil.

Jen pro úplnost, právě Trávníček vedl agenturu Sport Invest v době (v roce 2018), kdy na straně Ledecké vyjednával o smlouvě, než přešel na druhou stranu. Loni na jaře pak Ledecká spolupráci právě s touto agenturou ukončila.