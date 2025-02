Postaví se Moskvě i Washingtonu? Merzovo Německo může udělat z Evropy třetí globální velmoc

V neděli večer Merz v přímém televizním přenosu vyjádřil své přesvědčení, že současná americká administrativa je lhostejná k osudu Evropy. „Po nedávných prohlášeních Donalda Trumpa je jasné, že alespoň tato část Američanů, tato administrativa, je většinou lhostejná k osudu Evropy,“ řekl Merz.

V reakci na tuto situaci navrhl vznik nové evropské obranné aliance, která by měla nahradit NATO a zahrnovala by úzkou jadernou spolupráci mezi Německem, Francií a Spojeným královstvím. Tento návrh by znamenal zásadní změnu ve směřování evropské obrany a mohl by posílit pozici Evropy na globálním poli.

Merz se již dříve vyjádřil kriticky k ruské politice, ale jeho postoj vůči Trumpovi je stejně rozhodný. „Merz naznačuje, že základy poválečného orientace Německa by se pod jeho vládou mohly změnit,“ řekl Mujtaba Rahman, výkonný ředitel pro Evropu ve společnosti EurasiaGroup. „A Merz si zřejmě uvědomuje hrozbu, kterou Trump představuje.“

Tato změna orientace by mohla být pozitivní pro Ukrajinu, která čelí rostoucímu tlaku ze strany Bílého domu, píše Politico. Merzovo vedení by mohlo znamenat silnější podporu Ukrajiny, což by posílilo i evropskou bezpečnost, která byla v posledních letech výrazně ovlivněna rozkoly mezi evropskými státy a Spojenými státy.

Merz, který vede konzervativní CDU/CSU, se připravuje na vytvoření koalice se sociálními demokraty (SPD), kteří jsou v otázce obrany rozděleni. Olaf Scholz, bývalý „mírový kancléř“, se rozhodl, že nebude součástí žádné nové koalice, což otevírá prostor pro silnější postavy v SPD, jako je ministr obrany Boris Pistorius, který je známý svým tvrdým postojem k Rusku.

Pokud se Merzovi podaří vytvořit stabilní koalici, Německo by mohlo získat novou, silnou pozici v evropské bezpečnostní politice, která by byla nezbytná právě v období, kdy Trump, po svém návratu do Bílého domu, systematicky narušuje transatlantické vztahy, zejména v oblasti obchodu a obrany.

Podle Merze je nyní důležité prozkoumat, zda NATO, jak je nastaveno dnes, stále odpovídá současným výzvám, a zda by nebylo lepší rychle vybudovat nezávislou evropskou obrannou kapacitu. V této souvislosti se také ukazuje, že EU musí reagovat rychle, protože Ukrajina nemá čas čekat na vyřešení koaličních jednání.

Pokud koalice skutečně vznikne a bude zahrnovat i tvrdé osobnosti v oblasti obrany, Německo by se mohlo stát klíčovým lídrem v Evropě, který bude schopný se postavit výzvám, které přicházejí z Ruska i z Washingtonu.