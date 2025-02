Volby v Německu: Merz odmítl spolupráci s AfD. Bez nás čtyři roky nevydrží, opáčila Weidelová

Čistě matematicky by mohla vzniknout koalice mezi konzervativní CDU a krajně pravicovou AfD, která by dohromady obsadila 358 křesel. Předseda CDU Friedrich Merz však opakovaně vyloučil jakoukoli spolupráci s AfD, čímž tuto variantu prakticky pohřbil.

Další možností je spojení CDU a sociální demokracie SPD, které by mělo těsnou většinu 328 mandátů. Pro stabilnější vládu by CDU mohla přibrat také Zelené a vytvořit tak širokou koalici s celkem 416 křesly. Ovšem bavorská CSU, sesterská strana CDU, již několikrát jasně prohlásila, že s ekology do vlády nepůjde.

Teoreticky by CDU mohla vést také trojkoalici se SPD a levicovou stranou Die Linke. Ideologické rozdíly mezi konzervativci a krajní levicí jsou však natolik zásadní, že tato varianta zůstává vysoce nepravděpodobná.

Před volbami se objevily i úvahy o levicové koalici tvořené SPD, Zelenými a Die Linke, ale i kdyby se všechny tři strany spojily, na většinu by nedosáhly.

Z těchto scénářů tedy vyplývá, že bez CDU nelze sestavit žádnou funkční vládu. A vzhledem k tomu, že konzervativci odmítají jak spolupráci s AfD, tak se Zelenými a levicí, zůstává jako jediný realistický partner SPD. Otázkou však je, zda se sociální demokraté budou chtít opět spojit s CDU, podobně jako v minulosti pod vedením Angely Merkelové ve velké koalici.

Lídryně AfD Alice Weidelová, jejíž strana podle předběžných výsledků skončila na druhém místě s přibližně 20 % hlasů, v povolební debatě uvedla, že je připravena vstoupit do vlády. Vzhledem k tomu, že CDU i další strany tuto možnost vyloučily, se jí moderátor zeptal, zda tak nebyly hlasy pro AfD zbytečné.

„Vůbec ne,“ odpověděla Weidelová. „Voliči vyslali jasný signál: Německo chce politickou změnu, chce černo-modrou koalici (CDU-AfD). Pokud ji CDU odmítá, je to jejich volba. Ale pak je to pro ně Pyrrhovo vítězství a výsledek, který rozhodně nevzbuzuje důvěru.“

Weidelová navíc tvrdí, že CDU v podstatě převzala značnou část programu AfD, a položila otázku: „Jak chtějí vysvětlit svým voličům, že chtějí naplnit své sliby ve spolupráci s levicovými stranami? Pokud vytvoří vládu se SPD a Zelenými, kancléř Merz nevydrží ve funkci celé čtyři roky.“

Merz jakoukoli podobnost mezi CDU a AfD odmítl. Podle něj existují „fundamentální rozdíly“ v otázkách zahraniční politiky, bezpečnosti, NATO, Evropské unie i společné měny eura.

„Paní Weidelová může podávat ruku, jak chce,“ vzkázal Merz. „Ale já nehodlám obětovat padesát let odkazu CDU, abych se zavděčil takzvané alternativě pro Německo, která chce přesný opak toho, o co usilujeme my.“