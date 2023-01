Tak ani na snowboard. Po MS v alpském lyžování může Ledecká přijít i o MS na prkně

Přestože Ledecká stále věří v koutku duše v účast na MS ve snowboardingu, které se 19. až 21. února bude konat v gruzínském Bakuriani, po návštěvě operatéra v Innsbrucku však je naděje čím dál více mizivá. "Chystám se, ale snowboarding taky ještě nemám povolený. Když jsem byla u doktora Spernera, tak jsem hodně tlačila na to, abych se mohla jít šoupnout na nějakém jednoduchém kopečku. On byl však bohužel toho názoru, že je to dost velké riziko. Kdyby se mi cokoliv stalo, tak by to byl hodně velký problém a mohlo by se to táhnout do další sezony,“ nechala se slyšet v Radiožurnálu.

Loni v listopadu podstoupila olympijská vítězka z let 2018 (super-G v alpském lyžování) a 2022 (paralelní obří slalom ve snowboardu) druhou chirurgickou operaci, po níž se sice kost hojí, ale stále je křehká a hrozí tak obnovení zranění. "Už teď tam mám štěp z pánve a muselo by se to reoperovat a bylo by to už těžké. Tím, že se to teď chytlo, tak podle jeho názoru stačí měsíc, abych si na to dala pozor, a pak se udělá rentgen. Pokud vše bude, jak má, tak bych mohla vyrazit někam na kopce. Nepočítám s variantou, že by to tak nemělo být. Snažím se být každý den v posilovně, rehabilitovat a být připravená na to, až mi doktoři dají zelenou a budu moct vyrazit do bran," popsala Ledecká, jak je to v současnosti se zraněním.

Také prozradila, jak k tomuto zranění došlo. Stalo se tak během letní přípravy při jízdě na elektrickém skateboardu. "Nějak jsem to nezvládla. Byl to závodní elektrický skateboard a rozsekala jsem se na asfaltu," přiblížila inkriminovaný okamžik.