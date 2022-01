Čtvrtý grandslamový titul v kapse. Krejčíková se Siniakovou ovládly Australian Open

Dosud procházely Krejčíková se Siniakovou melbourneským turnajem bez ztráty kytičky, tedy bez ztráty jediného setu. To proti brazilsko-kazašskému pár nebyl jejich rozjezd z nejrychlejších a chvíli tak trvalo českému páru než se dostal do zápasu. Soupeřky Češek začaly nebojácným aktivním tenisem bez větších chyb a vyvrcholilo to tak sebráním servisu českého dua ve třetím setu. Haddadová Maiaová a Danilinová tak tedy rázem vedly 4:2, za chvíli ale prohrávaly 4:5, jelikož Češky dokázaly otočit. Ovšem ty pak zase ztratily podání a následně při returnu musely odvracet ztrátu první sady. Ta nakonec dospěla do zkrácené hry, ale Češky v něm prohrály hned prvních šest výměn a celkově 3:7.

České držitelky olympijské zlaté medaile z loňského Tokia pak do druhého setu vstoupily daleko lépe, neboť hned v jeho úvodu se jim podařilo soupeřkám sebrat servis. Měly tak výhodu jednoho brejku, kterou udržely až do konce a když uspěly v šestém gamu, a to i přes dvě dvojchyby Krejčíkové, následně úspěšně odvrátily i brejkbol a druhou sad tak vyhrály 6:4.

Haddadová Maiaová s Danilinovou se ale stále nevzdávaly naděje na úspěch a byly to právě ony, kdo měl první šanci v rozhodujícím setu získat brejk. A to především díky hned třem dvojchybám, které natropila Siniaková ve čtvrté hře. Nakonec ale Češky své podání tehdy přeci jenom udržely. Přestože se tehdy Siniakové příliš nedařilo, především díky výtečné pasáži ze strany Krejčíkové se Češky dostaly do vedení 5:2. Zbývalo tak už jen doservírovat na vítězství, napoprvé se to ale českému duu nepodařilo. Až když servírovala Krejčíková v desátém gamu a poté, co závěrečnou výměnu ozvláštněnou vysokými údery na obou stranách s tím, že ten poslední z rakety Krejčíkové dopadl k základní čáře takovým způsobem, že na něj už Danilinová nestačila, se mohly češky začít radovat.

"Dnes jsme opravdu tvrdě bojovaly. Musely jsme jedna druhou tlačit," uznala Siniaková v pozápasovém rozhovoru na kurtu, že to nebyl zrovna jednoduchý finálový zápas.

Po dvou vítězstvích na Roland Garros a jednom ve Wimbledonu tak Češky dosáhly na svůj první grandslamový triumf na Australian Open.Chybí jim tak ještě do sbírky grandslamový titul z US Open.