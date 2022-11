Vicemistři světa z Chorvatska na úvod MS remizovali, Němce šokovali Japonci. Španělé koncertovali a Belgie udolala Kanadu

Po sedmnácti minutách hry z dálky trefil břevno Pulisic, a že to bude trápení Chorvatů v zápase s Marokem, se ukázalo záhy, jelikož se jednalo o jedinou chorvatskou střelu v prvním poločase. Mnoho útočných akcí v této části hry nebylo vidět ani na jedné straně, Chorvaté se dostali k další akci krátce před poločasem od Sosovy kopačky se míč dostal k Vlašičovi, ten ale gólmana Bunúa nepřekonal.

Maroko bylo blízko ke gólu, když hlavičkoval Mazráví, stejně jako následně Hakimí ale gólmana Livakoviče nepřekonal. Na druhé straně zase pro změnu Modrič mohl skórovat přímo z rohového kopu. Přestože balkánský celek držel po většinu času balón na svých kopačkách, zůstalo jenom u zdlouhavého rozehrání, které nikam nevedlo. Duel i proto skončil bez branek.

Druhý zápas skupiny F svedl proti sobě Belgii, která by chtěla konečně dojít až do finále na velkém fotbalovém turnaji, a Kanadu. Obhájce bronzu z minulého MS však měl s týmem reprezentující zemi, která byla naposledy na MS v roce 1986, potíže. Už po osmi minutách hry VAR rozhodl o penaltě kvůli ruce. Kanada ale nabídnutou příležitost v gól nepřetavila, Davies nechal vyniknout gólmana Courtoise. Na druhé straně se sázelo na rychlé brejky, po jednom z nich De Bruyne nevyužil volného Tielemanse a nepřihrál, podruhé pro změnu Batshuayiovu střelu zablokoval Miller. Ve 38. minutě mohla být odpískána druhá penalta pro Kanadu, kdyby si kdokoli ze sudích všiml šlapáku Witsela. A ve 44. minutě už stadion viděl gól. Po dalším dlouhém pasu dopředu ho konečně vstřelil z úniku Batshuayi.

Ani po přestávce však neponechali Kanaďané nic náhodě. Nadále, i přes nepříznivý stav, se snažili hrát aktivně a rozhodně neudělali na úvod MS ostudu. Belgičané ale i přesto postupem času čím dál více kontrolovali hru a Kanaďanům naopak docházely síly. Deset minut před koncem akorát zahrozil střídající Larin, ale vyrovnat se mu nepovedlo především díky Courtoisovi. Belgie tedy vyhrála 1:0.

Němci prožívají deja vu, Kostarika drží smutný rekord v historii MS

Zajímavé věci se děly i ve skupině E. V ní se jako první představili Němci proti Japoncům. Svěřenci kouče Hanse Flicka by rádi napravili svůj nepostup ze skupiny na minulém MS, proti zemi vycházejícího slunce se jim náprava zpočátku dařila. Na stadionu v Rijjánu totiž skóre otevřel po 33 minutách Gündogan, jenž proměnil penaltu po faulu gólmana Gondy, 1:0. Už ve druhé půli mohl dodat Němcům klid Musiala, ale po překonání defenzivy se mu to nepovedlo, branku přestřelil. Po hodině hry mohl Gündogan vstřelit svůj druhý gól, kdyby svým obstřelem netrefil tyč. V 70. minutě pak přišly na řadu velké chvíle brankáře Gondy, jenž čtyřikrát skvěle zasáhl a odčinil tak svůj faul z první půle.

Společně s prostřídáním to Japonce polilo živou vodou. V 73. minutě sice Neuera ještě Asano svou tečovanou střelou nepřekonal, za chvíli už byl ale Neuer bezmocný proti Doanově dorážce po předešlé Minaminově střele, 1:1. A noční můra pro Němce pokračovala, když se z velkého úhlu trefil další hráč z Bundesligy Asano, 1:2. A dílo bylo dokonáno.

Žádné překvapení naopak nepřipustilo Španělsko. To si totiž přímo smlslo na Kostarice. Po pěti minutách se do první šance dostal Olmo, ale tehdy ještě minul. Pak už začal pravý španělský kolotoč, ze kterého se Kostaričanům jen točila hlava. V 11. minutě už byl Olmo úspěšnější, deset minut na to pro změnu zvyšoval na 2:0 Asensio. V prvním poločase se pak ještě o jeden gól Španělů zasloužil z penalty Ferran Torres. Ten se zapsal do střelecké listiny ještě v 54. minutě, a to z otočky v malém vápně. O dvacet minut později pro změnu skóroval Gavi svým volejem, přičemž otřel balón o tyč. Soler s Moratou se pak postarali o zvýšení na konečných 7:0

Jednalo se o zápas rekordů. Podruhé v historii se Španělům podařilo vstřelit tři branky ještě v prvním poločase, Gavi se stal nejmladším skórujícím hráčem na MS od roku 1958 a poprvé se v historii MS stalo, že by nějaký tým nezaznamenal v duelu ani jednu střelu, to se nyní „povedlo“ Kostarice.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (23.11.2022):

SKUPINA E:

Německo - Japonsko 1:2 (1:0)

Branky: 33. Gündogan (z pen.) - 75. Doan, 83. Asano. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Zeegelaar (Sur.) - Vigliano (video, Arg.). Diváci: 42 608

Německo: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Gündogan (67. Goretzka), Kimmich - Gnabry (90. Moukoko), Müller (67. Hofmann), Musiala (79. Götze) - Havertz (79. Füllkrug). Trenér: Flick

Japonsko: Gonda - Sakai (75. Minamino), Itakura, Jošida, Nagatomo (57. Mitoma) - Endo, Tanaka (71. Doan) - J. Ito, Kamada, Kubo (46. Tomijasu) - Maeda (57. Asano). Trenér: Morijasu

Španělsko - Kostarika 7:0 (3:0)

Branky: 31. (z pen.) a 54. Ferran Torres, 11. Olmo, 21. Asensio, 74. Gavi, 90. Soler, 90.+2 Morata. Rozhodčí: Hassan Mohamed - Hammadí, Mahrí (všichni SAE) - Marrí (video, Katar). ŽK: Calvo, Campbell (oba Kostarika). Diváci: 40.013

Španělsko: Simón - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (64. Balde) - Gavi, Busquets (64. Koke), Pedri (57. Soler) - Ferran Torres (57. Morata), Asensio (69. Williams), Olmo. Trenér: Enrique

Kostarika: Navas - Oviedo (82. Matarrita), Calvo, Duarte, Fuller, Martínez (46. Waston) - Bennette (61. Ruiz), Tejeda, Borges (72. Aguilera), Campbell - Contreras (61. Zamora). Trenér: Suárez

SKUPINA F:

Maroko - Chorvatsko 0:0

Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfá (všichni Arg.) - Bascuňán (video, Chile). ŽK: Amrabat (Mar.) Diváci: 59 407

Maroko: Bunú - Hakimí, Adžuird, Saís, Mazráví (60. Attíat-Allá) - Únahí (82. Sabirí), Amrabat - Zijach, Amallá, Búfál (65. Azzalzúlí) - Nasjrí (81. Hamdallá). Trenér: Radžradžuí

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič - Modrič, Kovačič (79. Majer) - Vlašič (46. Pašalič), Kramarič (71. Livaja), Perišič (90. Oršič). Trenér: Dalič

Belgie - Kanada 1:0 (1:0)

Branka: 44. Batshuayi. Rozhodčí: Sikazwe (Zamb.) - Dos Santos (Angola), Marrengula (Mosam.) - Soto (video, Ven.). ŽK: Carrasco, Meunier, Onana - Davies, Johnston. Diváci: 40.432

Belgie: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Tielemans (46. Onana), Witsel, Carrasco (46. Meunier) - De Bruyne, E. Hazard (62. Trossard) - Batshuayi (78. Openda). Trenér: Martínez

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller - Laryea (74. Adekugbe), Eustáquio (81. Osorio), Hutchinson (58. Koné), Davies - Buchanan (81. Millar), David, Hoillet (58. Larin). Trenér: Herdman