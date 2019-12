I ženský vytrvalostní závod patřil Francii. Davidová se kvůli třem chybám nevešla do desítky

Právě Veronika Vítková vyjela na trať jako první ze všech zúčastněných závodnic a přestože běžecky na tom nevypadala vůbec dobře, jak je tomu u ní ze začátku této sezóny zatím typické, na první střelecké položce byla bezchybná a proto tak mohla i nadále pomýšlet na průběžná vysoká umístění. Jenomže bezchybné už nebyly v případě Vítkové následující dvě položky, v rámci kterých natropila dohromady hned čtyři chyby a tak ani nebylo divu, že poté se česká závodnice rozhodla ze závodu odstoupit.

Dalšími Češkami, které se objevily na patnáctikilometrové trati byly Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová. Zvláště od druhé jmenované se čekalo hodně a to především poté, co ve sprintu v Östersundu skončila na výtečném třetím místě. Jenže ani Davidová nestřílela během závodu čistě, v jeho polovině měla v dosavadních záznamech pouze jednu chybu, v dalším průběhu k nim přidala dvě a nejenže tak ztatila možnost obhajoby medailového umístění, ale i umístění v elitní desítce.

Tři chyby celkem v závodě zaznamenala i Puskarčíková, která tu třetí stejně jako Davidová spáchala na závěrečné střelecké položce a právě to rozhodlo, že na lepší umístění mohou obě reprezentantky zapomenout. Davidová na vítěznou Braisazovou minutu a 57 sekund k tomu a skončila tak na 11. místě. Střelecky se nedařilo ani dalším českým závodnicím Lucii Charvátové a Jessice Jislové, které tak nedosáhly na bodování.

S Braisazovou coby vítězkou tohoto závodu zpočátku nepočítala ani švédská režie, která si spíše všímala Dorothey Wiererové, stejně tak jako švédských závodnic. Nakonec tedy závod nejlépe zvládla Braisazová, která tak spolu střetí reprezentační kolegyní Simonovou navázala na středeční francouzský den v rámci mužského vytrvalostního závodu. Na druhém místě pak skočila Ukrajinka Džimová, která celý závod zastřílela čistě, proti prvnímu místu hovořil v její případě pouze pomalejší běh.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko), ženy - vytrvalostní závod (15 km) (5.12.2019):

1. Braisazová (Fr.) 42:35,1 min. (2 tr. minuty)

2. Džymová (Ukr.) -11,1 (0)

3. Simonová (Fr.) -17,7 (2)

4. Tandrevoldová (Nor.) -25,2 (1)

5. Kuklinová (Rus.) -38,8 (2)

6. Häckiová (Švýc.) -1:05,7 (3)

7. Wiererová (It.) -1:08,4 (3)

8. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:11,7 (2)

9. Vittozziová (It.) -1:28,4 (2)

10. Öbergová (Švéd.) -1:48,7 (3)

11. Davidová -1:57,3 (3)

...

23. Kristejn Puskarčíková -3:03,0 (3)

47. Charvátová -4:51,4 (5)

82. Jislová -8:12,0 (6)

Vítková (všechny ČR) nedokončila