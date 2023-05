"Kmotr umělé inteligence" Geoffrey Hinton opouští Google. Varuje před chatboty a fake news

Půl století se věnoval vývoji chatbotů, jako je aktuálně zřejmě nejslavnější ChatGPT. Nyní varuje před jejich nebezpečím a možnosti zneužití. Jak upozonil server New York Times, Hinton, který se svými studenty na univerzitě v Torontu vybudoval v roce 2012 neuronovou síť, opustil společnost Google.

Do firmy, která je považována za jednoho z největších internetových a technologických gigantů, nastoupil dnes již pětasedmdesáiletý vědec před deseti lety. Google ho přivedl, aby společnosti pomohl vyvinout technologii založenou na bázi umělé inteligence.

Hintonův výzkum vydláždil cestu takovým systémům, jako je dnes populární ChatGPT, který vzbuzuje u svých kritiků patřičné kontroverze. Přesto se stal nesmírně populárním napříč světem a předběhl i takové giganty, jako je právě Google.

Jeho umělá inteligence nazvaná Bard takové popularity rozhodně nedosahuje a podle řady názorů oproti ChatGPT zaspala dobu (Bard není v Česku dostupný). Hinton ale věřil, že Google by byl aspoň "řádným správcem" této technologie.

To se ale změnilo ve chvíli, kdy Microsoft začlenil chatbota do svého vyhledávače Bing a ten začal u uživatelů získávat na oblibě. Pozici Google coby vyhledávače číslo jedna sice Bing neohrozil, přesto se společnost začala obávat budoucího vývoje.

Hinton se ale obává budoucnosti jako takové. "V tuto chvíli nejsou inteligentnější než my, pokud je mi známo. Ale myslím si, že brzy budou," řekl serveru BBC na adresu chatbotů s tím, že jejich nebezpečí považuje za "děsivá".

Dodal, že technologie jako GPT-4 už nyní zastiňuje člověka v množství obecných znalostí, zatím ho ale není schopna překonat v uvažování, ačkoliv nějaké náznaky tam jsou. "Je to, jako byste měli 10 000 lidí a kdykoli se jeden člověk něco naučil, všichni to uměli automaticky. To je důvod, proč tito chatboti mohou vědět mnohem víc, než kdokoli jiný," vysvětlil podle serveru The Guardian.

Dodal, že chatbot by mohl být brzy schopen překonat lidský mozek, což je jedno z nebezpečí, které v umělé inteligenci spatřuje. Tím dalším je něco, co se již stalo realitou. Nemožnost rozlišit, co je pravda, a co jsou fotografie, videa a texty vygenerované umělou inteligencí. Midjourney a další generátory dokáží jiz dnes vytvořit fotorealistické obrazy, které prakticky nelze odlišit od skutečných fotografií a děl.

Britsko-kanadský kognitivní psycholog a počítačový vědec přiznává, že jedním z důvodů, proč Google opouští, je i jeho věk, a chystá se do důchodu. Obává se ale, že brzy může přijít o práci i řada dalších lidí, především asistentů a administrativních pracovníků, jejichž roli zastane právě umělá inteligence, možná už v krátkodobém horizontu.