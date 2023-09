Musk zvažuje, že síť X, dříve Twitter, pro všechny uživatele zpoplatní

"Přejdeme na malou měsíční platbu za používání systému," řekl šéf Tesly a SpaceX podle BBC. Britská televize oslovila X pro další podrobnosti, ale vyjádření od společnosti zatím neobdržela.

Není tak ani jasné, zda šlo jen o komentář, nebo naznačení plánů do budoucna, které ještě nebyly oznámeny. Musk ale dlouho říká, že řešení, jak se zbavit robotů a falešných účtů na této sociální síti, je skrze zpoplatnění ověření.

Od loňského převzetí Twitteru se také snažil motivovat uživatele, aby platili za vylepšenou službu, která se nyní nazývá X Premium. Předplatitelům bylo poskytnuto více funkcí, jako jsou delší příspěvky a zvýšená viditelnost na síti.

Musk se také dlouhodobě potýká se slabou finanční stabilitou společnosti, trvá ale trval na tom, že to, proč by mohl přimět lidi, aby za službu platili, je čistě kvůli boji s roboty.

Není jisté, na kolik by ověření na síti mělo vyjít, podle Muska by ale mělo být levnější, než Premium. "Toto je na delší diskusi, ale podle mého názoru je to vlastně jediná obrana proti obrovským armádám robotů," dodal.

Existuje ale riziko, že umístění X za paywall může síť připravit o velkou část uživatelů. To by zase mohlo snížit příjmy z reklamy, které v současnosti tvoří drtivou většinu příjmů společnosti.