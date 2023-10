Nobelovu cenu za lékařství získali autoři mRNA vakcíny, byla využita i proti covidu

I přes jednomyslný názor české veřejnosti na nutnost bránit suverenitu státu za každou cenu se více než polovina občanů v této zemi obává, že by v případě konfliktu nebyla schopna se ubránit. Vyplývá to z nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle výsledků tohoto průzkumu si 40 procent dotázaných myslí, že Česká republika by se neubránila, což je nárůst o 13 procentních bodů oproti loňskému roku.