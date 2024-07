Podniky a služby po celém světě se vzpamatovávají z globálního výpadku

Evropa by se měla stát globálním lídrem v nastavování mezinárodních standardů pro regulaci nových digitálních technologií. V úvodním projevu na dvoudenním Černínském bezpečnostním fóru to dnes řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Zároveň by Evropa podle něj měla prosazovat přístup k novým technologiím založený na lidských právech.